El análisis del paraguayo Rodríguez tras sus dos partidos con Medellín

Deportivo Independiente Medellín no ha logrado ganar en sus dos primeros partidos tras el retorno a la competencia, al conjunto rojo de Antioquia se le complicaron las opciones para avanzar en la Copa Libertadores y en la Liga colombiana sigue lejos del grupo de los ocho. Walter Rodríguez fue uno de los nuevos jugadores que llegaron al equipo durante la pandemia y le ha costado adaptarse al ritmo de juego, sumado a que lleva dos tarjetas amarillas en igual número de juegos.



“Lastimosamente nos toca perder, pecamos de inocentes, tuvimos situaciones para poder convertir y no aprovechamos. Sentimos el cansancio, hace tres días jugamos un partido por Copa Libertadores, pero reiteramos que no supimos aprovechar las situaciones que tuvimos y lastimosamente nos convirtieron y quedamos muy dolidos”, expresó Rodríguez en conferencia de prensa tras el 1-0 con Alianza Petrolera en Barrancabermeja.

Para el ex Doce de Octubre, Parma y Sportivo Luqueño, ese último resultado contra Alianza Petrolera, le dejó un mal sabor de boca. “Nos queda una sensación muy amarga como terminó el partido, tuvimos opciones para finalizar en gol, no supimos aprovechar y pagamos muy caro lo que nos costó el partido”.

En lo personal, el jugador completó gran parte de los encuentros ubicado como volante de marca y muchas veces como un tercer central. “Me he sentido bien, lastimosamente no ha sido acompañado con buenos resultados. No queda de otra que seguir trabajando, cambiando la página y pensar en los próximos partidos”, detalló.

Medellín deberá esforzarse en mejorar su juego si quiere recuperar el terreno perdido en la Liga y mantener las opciones de avanzar a la siguiente fase en la Copa Libertadores. El tiempo se agota y las posibilidades escasean.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8