‘No fuimos finos, tuvimos muchos jugadores para trascender‘: Bobadilla

Deportivo Independiente Medellín no logra levantar cabeza en el regreso a la competencia, el conjunto rojo de Antioquia no logró llegar una sola vez con claridad al arco de Alianza Petrolera y al final volvió a caer en un estadio donde venía sumando desde 2016. Al final del partido, Aldo Bobadilla habló en conferencia de prensa sobre las fallas ofensivas y se lamentó por no poder componer el rumbo de su equipo.



“Pecamos de inocentes, tuvimos la pelota, no fuimos profundos. No supimos concretar las transiciones de juego que fueron muchas, no fuimos finos a la hora de definir y sobre la hora en una jugada aislada, nos hacen un gol de penal donde la verdad de última el partido hubiera sido un empate y al final terminamos perdiendo en el último minuto”, indicó.

Además, “no fuimos finos, tuvimos muchos jugadores para trascender. No supimos elegir el momento exacto para definir y al final no logramos aprovechar a los hombres que teníamos en el ataque”.



El técnico paraguayo por un momento pensó en el empate como un buen negocio. Sin embargo, al final terminó con las manos vacías. “Fue un compromiso en el que teníamos la confianza de llevarnos un empate, porque el rival no nos estaba lastimando, nosotros si teníamos para lastimar y nos vamos dolidos por eso. Cuando teníamos la pelota lastimábamos, pero no supimos finalizar. Tenemos que seguir, hay posibilidades para clasificar, son ocho lugares y vamos a seguir luchando”.



En cuanto al terreno de juego en el estadio Daniel Villa Zapata azotado por la ola de calor en Barrancabermeja, Bobadilla aclaró que “la cancha no influyó en el resultado, influyó que no fuimos finos cuando teníamos la pelota. Teníamos que ser más profundos, es algo que debemos resolver, tenemos una manera clara de jugar, el rival, el calor puede influir, pero si fuéramos más contundentes, el resultado era favorable”.



Pensando en lo que viene por la Copa Libertadores contra Boca Juniors y en Liga frente a Pereira, ambos partidos en el Atanasio, el estratega remarcó que “debemos seguir trabajando, no bajar los brazos y esperar que consigamos los resultamos que queremos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8