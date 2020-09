Cinco razones de la derrota de Medellín frente a Alianza Petrolera

La pandemia le pegó duro al Deportivo Independiente Medellín, quien en su retorno a la competencia acumula dos derrotas consecutivas, complicando su panorama en la Liga colombiana y la Copa Libertadores.

A continuación, cinco razones de una nueva caída roja, esta vez en Barrancabermeja contra Alianza Petrolera, algo que no ocurría desde el 4 de octubre de 2016, cuando había caído por 3-1, hasta este encuentro, acumulaba seis partidos sin perder en el puerto petrolero

Poca definición: Este problema se está volviendo endémico en Medellín desde la salida de Germán Cano, en la etapa complementaria Aldo Bobadilla intentó sumar más hombres en el ataque, pero no lograron realizar una sola llegada clara de gol sobre la portería de Ricardo Jerez. Leonardo Castro se le nota lento, torpe en movimientos y en vez de arrastrar marcas y ubicarse bien, termina obstruyendo a sus mismos compañeros.



Jugadores sin forma: Muchos jugadores no aguantaron el ritmo por más de 60 minutos, aunque llevaban seis meses sin competencia. Otros equipos han mostrado intensidad en el juego. Este Medellín se nota largo en sus líneas y donde sus jugadores les cuesta terminar los partidos. A las claras el gol de Alianza Petrolera llegó fruto de una desconcentración en defensa en los últimos minutos del encuentro.

Confusiones: Si bien gran parte del equipo es ‘nuevo’, no lograron ni en el partido contra Alianza Petrolera ni contra Caracas en Copa Libertadores una dinámica en el juego que les sirviera para sorprender al contrario. En muchas partes del partido son reactivos a lo que haga el rival. No coordinan los pases, los movimientos, en algunos momentos daba la impresión que no hablaban y eso les costaba que el oponente recuperara la pelota con facilidad.



Falta de ideas: Cada partido que pasa, Medellín y su esquema de juego extraña a Andrés Ricaurte. Ni Javier Reina, ni José Estupiñán, ni Bayron Garcés han podido resolver ese problema en los 180 minutos jugados sin el ‘10’ antioqueño.



Sorpresa: Todo va ligado a lo mismo, un equipo predecible, tibio, que no sabe si atacar, defender, esperar qué hace el contrario o jugar al ‘pelotazo’, en gran parte de estos partidos ha hecho de todo un poco, pero nada bien. Al final los rivales se le imponen con poco y eso es lo que más le debe preocupar al cuerpo técnico.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8