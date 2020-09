Bien y mal: lo que le funcionó y le faltó a América en su regreso

Lo más importante que le quedó al América de Cali luego del partido ante Bucaramanga fue la entrada parcial de nuevo entre los ocho primeros en el reinicio la Liga Betplay, eso sí, a la espera de que Cali no le gane este martes al Cúcuta en cancha neutral (Centenario, de Armenia), en el último partido de la novena jornada.

Juan Cruz Real sabía que eran necesarios los tres puntos para capotear las críticas recibidas en los últimos dos partidos del equipo y lo logró, aunque quedan detalles por mejorar. Así analizó FUTBOLRED la presentación de los ‘diablos’:

Variantes para dar descanso y encontrar mejor funcionamiento: El entrenador argentino salió con el venezolano Joel Graterol por Éder Chaux, además de dos laterales que no había utilizado (Cristian Arrieta y Nicolás Giraldo) en busca de solucionar algunos inconvenientes que se vieron ante Junior e Internacional, teniendo en cuenta que este miércoles (7:30 p.m.) vuelve a tener competencia en Copa Libertadores frente a Universidad Católica en el Pascual Guerrero y está obligado a derrotarlo.



Graterol estuvo seguro, Arrieta iba bien, pero se lesionó, y Giraldo fue el jugador más destacado del equipo por haber participado en las dos jugadas de gol ante el elenco ‘leopardo’. El lateral izquierdo dejó una buena impresión. John Arias también reemplazó a Carlos Sierra, quien al ingresar a la cancha produjo el centro que convirtió Duván Vergara para aumentar el marcador.



Una nueva alternativa para anotar: El chileno Rodrigo Ureña ha demostrado que tiene un buen remate de media distancia y precisamente esa fue la fórmula para desenredar la marca que ejercía Bucaramanga. Un golazo suyo, de pierna izquierda, sin dejar caer el balón, ratificó su condición.



La defensa necesita ritmo: Tendrá que trabajar bastante porque le sigue costando demasiado al América cuando el rival tiene hombres rápidos, especialmente a Juan Pablo Segovia, quien se salvó de la tarjeta roja al derribar a Diego Herazo antes de entrar al área, y luego ese cobro riesgoso amenazó con el empate, ya que Bucaramanga en este momento contaba con Roger Torres, autor del gol del descuento por esa misma vía.



Adrián Ramos sigue indeciso: No es el mejor momento del delantero caucano, sobre el que pesa la responsabilidad de llevar el ataque escarlata. Intentó en varias llegadas, pero no pudo, y debió salir en el segundo tiempo.



Ataque por oleadas: Duván Vergara y Juan David Pérez fueron los compañeros de Ramos en ataque, pero la verdad es que no generaron lo esperado frente a la zaga ‘leoparda’. Vergara marcó el gol de la victoria, aunque en el desarrollo del encuentro no pesó mucho junto a Pérez. Incluso pareciera que sigue con una molestia física.



Se vienen Universidad Católica el miércoles por Copa Libertadores y Tolima el sábado (8:10 p.m.) en Ibagué para ratificar lo bueno y corregir lo que hasta ahora ha sido traumático. En América de Cali la exigencia siempre será alta.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces