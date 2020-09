Sufrido triunfo de América, que sigue soñando: 2-1 sobre Bucaramanga

América de Cali derrotó 2-1 este domingo al Bucaramanga por la novena fecha, en un flojo compromiso que representó para ambos el regreso a la Liga Betplay, en el Estadio Pascual Guerrero.



La parsimonia a lo largo de los 90 minutos fue evidente y tal vez los protagonistas se contagiaron de la ausencia de público en las graderías. Lo rescatable para el anfitrión es que se ubica séptimo con 15 puntos, a la espera del juego entre Cúcuta y Deportivo Cali este martes en Armenia.

Juan Cruz Real salió con un claro 4-3-3, el venezolano Joel Graterol así como los laterales Cristian Arrieta y Nicolás Giraldo fueron titulares, pero también incluyó a John Arias en la función que normalmente realiza Carlos Sierra, en tanto que Duván Vergara y Juan David Pérez estuvieron más cerca de Adrián Ramos.



El local trataba de atacar, pero sin claridad frente a un rival que aguantaba. No obstante, los rojos no propiciaron ninguna acción con peligro sobre la zona del guardameta Jefferson Martínez.



En el minuto 17 se produjo la primera llegada riesgosa del encuentro y fue por parte del Bucaramanga, cuando Diego Herazo remató y Graterol sacó al tiro de esquina sobre el palo izquierdo.



Sobre 24, América se acercó con un centro desde la derecha, el balón le quedó a Juan Pablo Segovia que remató, pero Jefferson Martínez contuvo la acción.



Luego volvió a acercarse el cuadro ‘leopardo’, pero Herazo le hizo falta a Segovia en el área.



A los 45, se juntaron los hombres de ataque en el cuadro escarlata y hubo un rechazo, el balón lo cedió Jaramillo por la izquierda a Nicolás Giraldo quien se ingenió una buena jugada individual ante Subero, metió el centro al área donde estaba Rodrigo Ureña –quien había entrado por Arrieta, lesionado– y el chileno sin pararlo empalmó de zurda sobre el palo izquierdo para el 1-0.



Apenas en el reinicio, Ramos se asomó en el área visitante, el esférico le quedó a Carrascal, pero lo envió por encima del horizontal.



Cruz Real hizo variantes para refrescar la nómina pensando en su encuentro de este miércoles por Copa Libertadores ante Universidad Católica en el Pascual, que debe ganar para seguir con aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.



A los 12 minutos salieron Carrascal y Ramos, de muy floja actuación, y aparecieron Carlos Sierra y la revelación, Santiago Moreno.



Duván Vergara, que había tenido poca presencia ofensiva, remató, pero Steve Makuka se batió al piso para evitar el segundo tanto rojo a los 18. Sin embargo, a los 34 recibió un servicio milimétrico de Carlos Sierra por la izquierda y de cabezazo sobre la línea de gol concretó el 2-0.



Bucaramanga apretó y a los 39 consiguió el descuento por intermedio de Roger Torres con un espectacular cobro de tiro libre encima de la barrera que se coló por el vertical izquierdo.



Otro tiro libre frontal en infracción de Segovia a Herazo provocó susto en la zaga roja, pero Gutiérrez remató desviado en la segunda jugada.



En la décima fecha del certamen, América visitará el sábado 26 (8:10 p.m.) al Tolima, mientras que Bucaramanga recibirá ese mismo día (4:00 p.m.) a Patriotas.



Síntesis: América 2 Bucaramanga 1



América: Joel Graterol (6); Cristian Arrieta (SC), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (5), Nicolás Giraldo (8); Felipe Jaramillo (6), Rafael Carrascal (5), John Arias (5), Juan David Pérez (5), Duván Vergara (6); Adrián Ramos (5).



Cambios: Rodrigo Ureña (7) por Cristian Arrieta (36 PT), Carlos José Sierra (7) por Rafael Carrascal (12 ST), Santiago Moreno (6) por Adrián Ramos (13 ST), Luis Alejandro Paz (6) por John Arias (27 ST) y Émerson Batalla (6) por Juan David Pérez (27 ST).



D.T.: Juan Cruz Real.



Bucaramanga: Jefferson Martínez (5); Cristian Subero (4), Steve Makuka (6), Homer Martínez (5), Germán Gutiérrez (5); Nicolás Roa (5), Bernaldo Manzano (5); Ever Valencia (5); John Pérez (5), Bryan Castrillón (5); Diego Herazo (5).



Cambios: Roger Torres (7) por John Pérez (21 ST), Daniel Restrepo 5() por Bernaldo Manzano (21 ST), Johan Caballero (5) por Bryan Castrillón (21 ST), Henry Rojas (5) por Nicolás Roa (33 ST), Kevin Aledasanmi (SC) por Ever Valencia (41 ST).



DT.: Guillermo Sanguinetti.



Goles: 1-0: Rodrigo Ureña (45 PT). 2-0: Duván Vergara (34 ST). 1-2: Roger Torres (39 ST, de tiro libre).



Amonestados: Marlon Torres (37 PT), Juan Pablo Segovia (42 ST) por América. Germán Gutiérrez (30 PT), Diego Herazo (12 ST), Restrepo (41 ST), por Bucaramanga.



Expulsados: No hubo.



Figura: Nicolás Giraldo (8)



Partido: Malo



Estadio: Pascual Guerrero



Árbitro: Ferney Trujillo (6).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces