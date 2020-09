Daniela Ospina y su novio: detalles de su nueva relación 'posJames'

Daniela Ospina terminó su relación con James Rodríguez hace casi tres años y ahora vive una nueva relación con el empresario Harold Jiménez.

En una entrevista con La Red, la mujer contó lo que vivió y lo que pensó luego de que su vínculo con el futbolista terminó.

“Desde el momento en en el que me separé estuve muy tranquila con el tema del amor. Nunca fui desesperada por buscar otra pareja y solo le pedía a Dios que me pusiera una buena persona o alguien con que cumplir sueños y creo que me ha puesto una persona supremamente especial", dijo.

Aunque no quiso dar detalles de lo que tienen planeado a futuro con él, pues dijo el programa que ya viven juntos en Miami, sí expresó que lo malo se ha superado a base de amor.

“Estoy superfeliz, enamorada. Uno todos los días construye en el amor en todo lo que debe mejorar en que no se apague la chispa, que no es fácil. Decir que todo es color de rosa, pues no, también han estado esos momentos de crisis, difíciles, pero yo pienso que cuando hay amor se pueden lograr muchas cosas hasta donde sea sano. Me gustaría tener muchos hijos, casarme, pero para llegar allá los dos queremos trascender un poquito", explicó.