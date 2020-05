'Nacional está por encima, a nivel de infraestructura es increíble'

Aunque no se sabe con certeza cómo se va a mover el mercado de pases tras la pandemia, los equipos antioqueños están tomando decisiones para cuando se reanude el campeonato. Definida su salida de Atlético Nacional, Alberto ‘Tino’ Costa habló en Instagram sobre su salida del equipo.

“Tuve la posibilidad de venir a un equipo grande en Suramérica, que ganó la Copa Libertadores, que tiene mucha historia en el fútbol suramericano. Creo que está por encima del resto, a nivel de infraestructura es increíble, su centro donde se entrena está a nivel europeo”, precisó el volante, en diálogo con ‘cracks del sur’.

Aunque no profundizó en los detalles de su salida de Nacional, siete meses antes de cumplir su contrato. Costa expresó que “me tocó ser dirigido por Juan Carlos Osorio, es un gran entrenador, tuve la posibilidad de hablar con él con un diálogo de dos personas adultas, de las cuales nos dijimos las cosas a la cara y creo que es lo que se agradece, más allá después de lo futbolístico, de las elecciones que tiene que tomar un entrenador, hay que separar las cosas y creo que Osorio es una persona que se dedica al 200 por ciento al club y aunque no fui titular con el equipo, uno sabe separar las cosas”.



Además, “el año que viví en Nacional fue muy bueno, compartí con grandes jugadores como Hernán Barcos, Patricio Cucchi, Pablo Ceppelini, hablando de los extranjeros, también hay grandes jugadores colombianos y así que lo viví bien y me voy contento”.

@tinocostalf habló de su paso por @nacionaloficial y la charla que tuvo con Juan Carlos Osorio. pic.twitter.com/jIdcPV2aSD — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) May 19, 2020

‘Tino’ no descartaría seguir en el país



Aunque el mercado de pases se está definiendo en la salida de jugadores, Alberto no descarta seguir en el fútbol colombiano, e incluso, permanecer en Medellín. Según conoció FUTBOLRED, Deportivo Independiente Medellín lo habría sondeado, junto con otros equipos colombianos y argentinos. Sin una fecha de regreso del campeonato, es complejo que algún club comience a contratar, pero el volante zurdo tiene mercado y mucho fútbol para dar.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8