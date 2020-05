Primera baja en Cali: Maximiliano Viera ya no es su asistente técnico

El confinamiento que trajo el covid-19 cobró su primera baja en el Deportivo Cali, luego que el asistente técnico uruguayo Maximiliano Viera dejara la institución argumentando razones estrictamente familiares.

La institución verdiblanca informó que llegó a un acuerdo con él para dar por terminado su contrato, que obedece únicamente a temas personales de Viera, quien ante la ausencia de su esposa e hijos en la capital del Valle y debido a la situación de aislamiento por el coronavirus, viajará para reencontrarse con ellos este domingo en un vuelo humanitario a Estados Unidos, país en el que residen.



Sin embargo, aclaró que ante la finalización del vínculo laboral en los mejores términos, estaría dispuesto a un regreso más adelante, si el club lo considera.



En diálogo con el periodista Jefferson ‘Piña’ Villaquirán, el uruguayo señaló que fueron “momentos difíciles porque uno tiene el corazón en el Cali, tomar esa decisión nunca es fácil, ya llevaba cuatro meses sin ver a mi familia, inclusive había inscrito a mi hijo en un colegio aquí para que viniera a estudiar, mi señora había renunciado a su trabajo para estar con nosotros y sumarse a la causa; con esta incertidumbre que estamos viviendo hoy en el mundo entero, con el aeropuerto cerrado quién sabe hasta cuándo, vuelos nacionales, y ellos estando fuera del país con vuelos internacionales se preveían tres o cuatro meses más de soledad y un padre tiene que estar presente siempre”.



En cuanto a si pensó mucho la decisión que iba a tomar, señaló: “Sí, fue dura, porque el tema de no tener una fecha de inicio, la incertidumbre de no saber cuándo tengo que ver a mi familia otra vez, el Cali en reiteradas oportunidades me dijo que no quería que me fuera, pero entienden mi situación. Lo más importante eso, necesito estar con mi familia, mi señora y mis hijos están solos en Estados Unidos, yo solo aquí y el resto de mi familia en Uruguay. Si a mí el Cali me volviera a llamar el 1 de agosto y yo puedo volver porque el campeonato empieza en septiembre, el Cali así lo dispone, yo lo haría. Quedamos ambos con las puertas para volver a darnos una chance”.



Viera agregó que “Deportivo Cali, el profesor Arias y el entorno entendieron mi decisión y la apoyaron, me voy porque mi familia me hace falta y no sabemos cuánto tiempo hay que esperar para volver a estar juntos”.



Por su parte, Deportivo Cali escribió en su comunicado que agradece a Maximiliano su valiosa labor en los cinco meses que estuvo trabajando junto al grupo dirigido por Alfredo Arias, destacándose por su importante aporte en la parte táctica y técnica del equipo. Para él auguramos muchos éxitos en sus retos venideros. Próximamente informaremos quién asumirá el cargo de asistente técnico.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces