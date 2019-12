¿Es real la opción de jugar la Superliga de Colombia en el exterior?

Terminó la fiesta por la estrella 14 del América de Cali y de una vez comenzó la planeación de los títulos que se buscarán en el futuro próximo.

Uno de ellos es, sin duda, el de la Superliga, que enfrenta al campeón de la Liga Águila, el América de Cali, con el campeón del primer semestre, Junior de Barranquilla.



El cronograma dice que el duelo, como lo había asegurado el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, se jugará en el mes de julio y no en enero, como era usual.



La realización del Preolímpico en el país, entre los meses de enero y febrero, obliga a dicha modificación, que sin embargo podría no ser la única.

Según pudo confirmar FUTBOLRED, en Dimayor se está analizando la posibilidad de cambiar el formato y hacer en adelante un partido único, que además no tendría que ser en el país.



El primero en ventilar el tema fue Tulio Gómez, presidente del América, quien dijo en entrevista con RCN Radio que el duelo entre su equipo el Junior podría hacerse en Miami, Estados Unidos.



La intención de internacionalizar el fútbol colombiano y el éxito que han tenido los encuentros de pretemporada de los clubes con más hinchada del país en dicha ciudad, además de los amistosos de la Selección Colombia, dan la idea de que, en términos de negocio, la iniciativa puede resultar rentable.



El proyecto está sobre la mesa en la Dimayor, que en todo caso no tiene prisa para decidir pues habrá que esperar al final de la Copa América 2020, en julio, para tomar una decisión final.



La Superliga, con partidos de ida y vuelta, podría ser el primer intento del fútbol colombiano de llevar su producto a más países del mundo y seguir el ejemplo de torneos como la Supercopa de España, que se disputará en Arabia Saudí.