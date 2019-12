Una Liga que viene y otra que se va: bueno, malo, feo y más del torneo

Terminó la Liga II-2019 y el fútbol colombiano para este año, que empieza a llegar a su fin y dejó a América como al gran campeón del torneo, pues finalmente regresó a un título tras 11 años.



Sin embargo, la anhelada estrella 14 no fue lo único ni lo más recordado, pues en el semestre hubo polémicas, uso del VAR, peleas, hechos emotivos y más temas que le resumimos en FUTBOLRED.

Lo bueno:

Claramente, el primero va a ser América. El conjunto rojo fue el mejor del semestre y salió campeón del torneo, llegando a su estrella 14 y recuperando uno de los podios en la historia del fútbol.



Los ocho clasificados: Santa Fe, Junior, América, Nacional, Alianza Petrolera, Cúcuta, Cali y Tolima. Todos los equipos hicieron méritos y lucharon en los grupos por ir a la final.



Llegó el VAR a Colombia. Desde la final se empezó a usar esta herramienta de ayuda para los jueces y tuvo un buen 'debut', pues solucionó jugadas vitales en la final de América y Junior.

Los que peleaban descenso y salvaron la categoría. Cúcuta fue uno de los que ascendió y logró quedarse en primera división, Jaguares, Envigado, Rionegro y Pasto lograron sumar lo suficiente para no irse a la B. Ahora, la lucha sigue el próximo año.



El renacer de Santa Fe. El cuadro rojo merece una mención especial por la campaña que hizo, pues estaba de último en la fecha 8 y empezó a ganar todo para llegar hasta los cuadrangulares y pelear en el último partido contra América por un cupo a la final.

Los goleadores, pues Michael Rangel y Germán Cano dejaron la vara alta luego de quedarse como los máximos artilleros del torneo con 13 tantos cada uno.

La emoción que hubo en el torneo. Hasta la última fecha se decidieron los descensos y clasificados a cuadrangulares. También, en los grupos, llegaron hasta la fecha 6 (última) para definir a los dos finalistas, pues cerca de 3 equipos por grupo tenían posibilidad de ir a la final del campeonato.

Lo malo:

Las decepciones del torneo: Millonarios y Medellín, principalmente. Ambos equipos fueron eliminados y no mostraron su mejor cara, no lograron subir a lo más alto y dejaron bastante preocupación en su proceso futbolístico.

El nivel del arbitraje en el fútbol colombiano. Hubo variedad de partidos en los que los protagonistas fueron los jueces con malas decisiones en la Liga, afectando el juego y en algunos casos el resultado de los mismos encuentros.



El nivel de los estadios en el semestre. Ipiales, Neiva, Santa Marta que se inundó y tuvo que aplazar su partido... Hay varias canchas en Colombia que no han podido mostrar calidad y que han sido aceptadas por Dimayor para los campeonatos.

Los descendidos del torneo. Unión Magdalena no logró mantener su categoría en su primer año de regreso a la primera división y regresó a la B. Huila, por su parte, también descendió y jugará en la segunda división.

El juego perdido que se da en el fútbol colombiano. En 'EL TIEMPO' revelaron que el juego efectivo en promedio de la Liga era de 55 minutos, que sigue siendo muy poco y que en varios partidos ni se alcanzó. América vs. Santa Fe, además, dejó 42 minutos.



Los cambios de entrenador fueron constantes en el semestre y no se lograron mantener. Los 'pupilos' de José Néstor Pékerman (Patricio Camps y Pablo Garabello) no lograron rendir y salieron del club como Jorge Luis Pinto, Alexis Mendoza, Eduardo Lara, Humberto Sierra, Alexis García, Pedro Sarmiento, 'Chonto' Herrera, Óscar Upegüi...

El mal nivel del fútbol colombiano. Corta distancia entre los primeros y los últimos, flojo juego y falta de figuras. Además, fueron muy pocos los llamados a Selección Colombia este semestre, pues solamente sobresalieron los arqueros.

Lo feo:

Las barras bravas, sin diferenciar algún equipo. Varios hinchas protagonizaron problemas y sembraron terror en el fútbol colombiano, nuevamente. En Medellín, por ejemplo, lanzaron hasta una navaja al campo contra jugadores de Millonarios. Hinchas de los azules, de Nacional, de Cali, de Santa Fe, de América... hubo problemas en estadios y finalmente no ocurrió una sanción ejemplar, pues siempre se resolvió sancionando la plaza y el estadio, no a los vándalos que dañaron gran parte de la fiesta del fútbol.

Las peleas que hubo. De inicio a fin, hubo 'calentones' en partidos del semestre, pasando por el agarrón de Comesaña contra Pusineri en Cali y el puño que le pegó Marlon Piedrahita a Carrascal en la final. Teófilo, fuera de cámaras, también tuvo un cruce de palabras con Henríquez.

Las veces que algunos entrenadores se 'enfrentaron' a la prensa. Jorge Luis Pinto, Julio Comesaña y Juan Carlos Osorio en ocasiones estuvieron faltos de humildad y tuvieron polémicas ruedas de prensa. Osorio, por su parte, pidió disculpas después.

Lo polémico:

Rafael Carrascal y su llegada al América. De inicio a fin estuvo este tema latente, que hasta terminó en el TAS y dejó 'furia' entre varios sectores. Recordemos que Carrascal quería salir al América y tenía contrato con Tolima, equipo con el que ya estaba inscrito en la Liga y que no lo quería dejar salir del club. Asimismo, el mediocampista renunció y fichó con América, tema que dejó fuerte problema luego de que Tolima lo inscribiera para un partido aún sin estar ya en el club, pues hacía parte de los jugadores que estaban en los pijaos en Dimayor.

Dimayor, lleno de polémicas y discusiones. Primero fue el tema de la pelea con los futbolistas, desplantes para reuniones y no pasar las protestas en los partidos transmitidos por televisión. Incluso los jugadores, por su parte, amenazaron con irse a paro.

El golpe de calor que sufrió un futbolista de Rionegro Águilas en Barrancabermeja contra Alianza Petrolera, pues era cerca de 40 grados en el partido. Este tema generó revuelo por los horarios que tenía la Dimayor para algunos de los juegos.

El dopaje de Álvaro Montero. Este año, contado en FUTBOLRED, el arquero de la Selección Colombia fue acusado por este tema y en este semestre se confirmó su sanción, que le afectó ir a la Tricolor y jugar parte de la Liga con Tolima, su club.

Lo estadístico:

El semestre dejó varios temas, principalmente fue el de Alexandre Guimaraes, quien se convirtió en el primer entrenador brasileño en ser campeón de la Liga, pues hizo que América diera la vuelta número 14.



Se anotaron 578 goles en el torneo, tema que deja gran agrado por la cantidad de anotaciones que se generaron en el fútbol colombiano durante 28 partidos por algunos equipos, 26 en otros y 20 en los que se quedaron por fuera de cuadrangulares.



América, por su parte, hizo 51 puntos en el semestre y logró vencer a los grandes de Colombia, tema que tenía pendiente desde que ascendió. Santa Fe, Millonarios y Nacional eran parte de sus 'objetivos'.

Lo colorido:

Varios equipos entraron a la campaña 'rosa' y portaban lazos de este color en honor al cáncer en mujeres. También, hubo algunos clubes que jugaron con el escudo a la mitad, apoyando el fútbol femenino.



Hinchas que sí lograron comportarse también generaron emoción y emotividad en los estadios. En Santa Fe por su mal momento, Nacional y Medellín en los clásicos, América en la final, Cali en su canchas... varios equipos lograron cerrar un buen año con grandes números en sus estadios.