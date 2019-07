Pinto comparó a Balanta con un histórico defensa del fútbol mundial

Jorge Luis Pinto habló este viernes previo al inicio de la fecha 2 de la Liga II-2019, en la que Millonarios enfrentará al Once Caldas en el estadio El Campín.



En dicha conferencia de prensa, el técnico del club embajador habló sobre Deivy Balanta, el defensa central que llegó tras la salida de Matías de los Santos, quien emigró a Vélez de Argentina.



“La velocidad de Balanta es extraordinaria en ‘back’ centro (defensa central). Me hizo recordar a Alexis Mendoza y al del Milan, Franco Baresi”, dijo el entrenador sobre el jugador.

Franco Baresi fue un histórico defensa central que hizo toda su carrera en el Milan. Allí se convirtió en el máximo referente del equipo y su nivel era tan bueno que participó en tres Mundiales.



El defensa de 25 años llegó luego de terminar su paso en Junior, club del que salió recientemente ante la falta de minutos.

Posteriormente fue el jugador quien apareció en la rueda de prensa para dar sus primeras declaraciones como refuerzo de Millonarios.



Balanta reconoció que su pasado reciente no es el mejor, pero que, a pesar de ello, busca recuperar el nivel que lo hizo pertenecer a la Selección Colombia sub-20 hace algunos años.



“Sé que el semestre pasado no fue el mejor para mí. Pero no tengo duda de que no me guardé nada, siempre trabajé por dar lo mejor y vengo así a Millonarios, con la mentalidad de mostrar todas mis condiciones”, dijo el jugador nacido en Bogotá, pero criado en Caloto (Cauca).