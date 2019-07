Pinto no va ‘a desbaratar el carro’ para enfrentar al Once Caldas

Millonarios enfrentará este domingo al Once Caldas, a las 5 p.m. en el estadio El Campín, en la segunda fecha de la Liga II-2019. El conjunto embajador está obligado a ganar luego de la sorpresiva derrota de la primera jornada contra Envigado, en el estadio capitalino. El técnico Jorge Luis Pinto dijo que está “tranquilo, pero preocupado”, corrigiendo errores y anunció que no hará grandes modificaciones: “Tuvimos un percance, pero no vamos a desbaratar el carro que venía funcionando bien. Vamos a darle dos o tres toques y arreglamos la cosa”, sentenció el técnico.

Confirmó el regreso de Rambal

Pinto confirmo que Alex Rambal reaparecerá en la línea defensiva. “Rambal juega, los demás no sé quiénes sean, pero Rambal juega, creo que es una variante importante, vamos a ver quién lo acompaña. Tenemos una base del equipo y en momentos de estos no hay que desbaratar lo que hay armado”, explicó el entrenador.

Tema refuerzos



El técnico confirmó que siguen trabajando en la posibilidad de contratar un delantero y que el tema de Juan Camilo Salazar está definido en la parte deportiva y que lo que falta es tema administrativo, en el que también “hay un acuerdo definido”.

Sobre los lesionados



Pinto dijo que el portero Wuilker Faríñez hizo este viernes su primer entrenamiento de campo, luego del problema muscular que trajo después de la Copa América con la selección de Venezuela.



Sobre Santiago Montoya adelantó que el próximo lunes se le harán nuevos exámenes para conocer su recuperación por lo que el martes o miércoles ya estaría trabajando con normalidad.



Finalmente, sobre Luis Payares, Pinto explicó que el defensor todavía tiene 20 días de incapacidad, según los últimos reportes del neurólogo.