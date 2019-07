¿Se va de Millonarios? Pinto confirmó que recibió una oferta de Panamá

Jorge Luis Pinto reconoció este viernes que fue contactado durante esta semana por el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, para hacerle el ofrecimiento del cargo de técnico de la selección de ese país. El entrenador de Millonarios se mostró agradecido y no descartó la posibilidad de aceptar la oferta.

"Tengo una respuesta para todos sobre ese tema", dijo Pinto antes de cerrar la rueda de prensa previa al partido que el cuadro azul jugará el próximo domingo contra el Once Caldas, en El Campín. Los periodistas asistentes a la sede deportiva del club habían intentado encontrar respuestas sobre los rumores del ofrecimiento para ser técnico de Panamá y esto dijo el técnico santandereano.



"Sí me llamó el presidente de la Federación de Panamá, el doctor (Manuel) Arias, conversé largo con él. Me explicó cosas, le expliqué cosas".



El técnico aclaró que no ha tomado una decisión. "Le dije, de pronto hablamos... miremos. Déjeme mirar, déjeme pensar. Le agradezco al presidente y a Panamá por tenerme en cuenta. Miraremos las cosas en los próximos días con calma, no hay una determinación, hay que valorar muchas cosas del fútbol y otros aspectos", dijo el técnico, que dejó abierta la posibilidad de aceptar ese ofrecimiento.



"Valoraremos cosas, hay muchos pros muy buenos que hay que valorar, pero no hay una definición aquí ni pa' un lado ni pa' el otro, ni es que me voy ya. No, de ninguna manera", concluyó Pinto.

