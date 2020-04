Soñador y hombre de retos: así proyecta su carrera Juan Carlos Osorio

Con 58 años y en medio de esta época de pandemia, cuarentena y reflexión, Juan Carlos Osorio va proyectando hasta cuándo quiere estar vigente como entrenador. El ‘míster’ sigue estudiando, preparándose, cuestionándose, intentando, acertando y equivocándose, pero no ‘se queda quieto’ ni siquiera en estos momentos de confinamiento. Osorio ya tiene claro que buscará llegar a los 70 con la lucidez y esa curiosidad por aprender y vocación de enseñar.

De aquí a 12 años pueden pasar muchas cosas, lo que si es cierto es que el anhelo de ganar un título internacional y ser entrenador de la Selección Colombia, son dos metas marcadas ‘a fuego’ en su libreta. “Yo espero al finalizar mi carrera como entrenador se me recuerde como eso, un gran entrenador, un hombre que reconociendo las equivocaciones frecuentes en varias áreas: en seleccionar un grupo, elegir una estrategia, definirse por una estructura de juego, una mala respuesta ante los medios. Me equivoco como ser humano, como hijo, como hermano, como esposo, siempre defendí que, en el siglo 21, la influencia en el fútbol iba a ser los entrenadores y los jugadores que entrenaran, jugaran, vivenciaran y mejoraran a través del juego mismo. Ese sería la manera como sería que me recordaran, como un gran entrenador”.



El desafío ‘tricolor’ lo tiene entre ceja y ceja, es su gran anhelo que espera cumplir. “Yo sería el hombre más feliz, si en algún momento pudiera dirigir la Selección Colombia”. Además, “si algún día pudiera ser tenido en cuenta con la Selección Colombia, sepan que doy el cien por ciento para lograr los objetivos y el objetivo es ganar el próximo partido hasta llegar a lograr títulos”, precisó.



Con fecha de vencimiento por etapas, Osorio se sinceró y estos últimos años lo han hecho reflexionar, sabe que todavía está ‘entero’ y puede darle más al fútbol, así como este deporte lo nutre todos los días. “Yo pensaba que iba a dirigir hasta los 60 años, pero me siento con mucha energía, tengo muchos objetivos por delante y si la providencia lo permite, me daré otros siete años más para llegar a los 65 años y de llegar allá, ahí volvería a pedirle a la providencia en poder dirigir hasta los 70 años. Es decir que estamos hablando de entre siete y doce años más de vida profesional”.



Fiel a sus convicciones, Osorio comentó que “siempre me incliné, defendí y propuse que el juego sería el mejor espectáculo del mundo a través de jugadores más comprometidos con la pelota, que tomaran mejores decisiones, más cómodos con la pelota, que tomaran decisiones eficientes en escenarios de alta exigencia y la manera más eficiente en lograr eso es entrenar el juego a través del juego”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8