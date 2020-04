'Es el mejor jugador colombiano, ojalá lo llamen a Selección': 'Pibe'

Carlos Valderrama es uno de los jugadores colombianos con un gran carisma y grata recordación por donde jugó. En 1992, Deportivo Independiente Medellín armó un gran equipo donde el ‘Pibe’ era el conductor de un colectivo que jugaba bien, pero no consiguió los resultados esperados. En diálogo con la cuenta de Insragram del equipo poderoso, Valderrama recordó esos momentos vestido de rojo y pidió una oportunidad a Andrés Ricaurte ‘10’ del equipo actual, para que fuera tenido en cuenta por la Selección Colombia. “Es el mejor jugador colombiano que tenemos, tiene continuidad y se lesiona muy poco, ojalá en algún momento de su carrera lo llamen a la Selección”, resaltó el samario.

De los momentos que recuerda la hinchada roja con Valderrama, fue ese gol que le marcó a René Higuita en un clásico antioqueño. El ‘loco’ era el referente de Atlético Nacional, y el ‘Pibe’ le tenía la medida, no solo porque compartieron esa aventura en España con el Valladolid, sino muchos años en la Selección Colombia. "Hacerle un gol a (René) Higuita es muy difícil, fue un honor marcar en un clásico y más al mejor arquero que hemos tenido. Lo conocía al 'loco' desde la Selección y aproveché en cogerlo de afuera", señaló el ‘Pibe’ con ese desparpajo que lo caracteriza.

" @Maomolina11 fue un crack, @juanferquinte10 es un crack, ya lleva dos mundiales y va para cuatro, es un jugador por el que se paga la boleta. @anrive10 es el mejor jugador colombiano que tenemos, ojalá tenga su oportunidad con la @FCFSeleccionCol ", @PibeValderramaP pic.twitter.com/RyNg4ARoEY — Juancho 🇨🇴 (@juanchoserran8) April 14, 2020

En cuanto a este momento de emergencia sanitaria que vive el mundo, Valderrama expresó que “estamos tranquilos acatando las normas, juntos vamos a salir adelante. El fútbol nos hace falta, pero primero está la vida. Ojalá esto pase rápido, seguramente van a cambiar las cosas en todo, incluyendo al fútbol, pero hay que tener fe”.



De su llegada desde España al poderoso, el ‘Pibe’ comentó que “cuando yo llegué al Valladolid comenzamos bien, pero el equipo se cayó en lo administrativo. Surgió la posibilidad de volver a Colombia y jugar en el Independiente Medellín, un equipo que quise jugar. Teníamos un gran equipo, lastimosamente no se nos dieron los resultados".



Además, nunca entendió porqué se originó su salida del DIM. “Yo pensaba en seguir en el Medellín, me avisaron de sorpresa cuando estaba de vacaciones en Santa Marta, luego fui a la oficina, donde me dijeron que iban a cambiar muchas cosas y que ya me tenían listo para otro club”.



Finalmente, habló sobre el cariño y la recordación que tienen los seguidores rojos con él. “Hace mucho no voy al Atanasio, pero cuando viajo a Medellín, la gente me lo hace notar. Me impresionaba que cuando jugábamos y no se nos daban los resultados, el estadio estaba lleno, les gustaba como era nuestro juego y nos acompañaban. Agradezco por todo el cariño y la admiración que me hacen saber siempre”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corersponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8