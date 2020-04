Comprometidos al 100%: así es el programa de entrenamientos del DIM

Este lunes 13 de abril, Deportivo Independiente Medellín comenzó su tercera semana de entrenamientos a distancia. El conjunto antioqueño realiza una nueva fase de entrenamientos bajo las órdenes del técnico Aldo Bobadilla y el preparador físico José Caballero.



Luego de realizar la primera fase con ordenes a distancia y la segunda fase con sesiones en vivo en compañía de todo el plantel conectado por videollamada, en esta tercera fase de trabajos, el plantel profesional fue dividido en dos grupos de 15 integrantes cada uno.



La sesión que dura alrededor de una hora, se divide en 40 minutos dedicados a ejercicios con la bicicleta estática y los 20 restantes a un circuito funcional. A excepción de Yulián Gómez quien se encuentra realizando trabajos de recuperación, el resto del plantel trabaja con normalidad.



Por su parte, Daniel Castro y Federico Laurito, ya se incorporaron a los trabajos del plantel, luego de superar las dolencias físicas que los aquejaban desde antes del aislamiento.La dinámica de trabajo se repetirá el miércoles y viernes de esta semana. Mientras que el martes, jueves y sábado, tendrán activación media, flexibilidad dinámica y circuito funcional. El domingo tienen jornada de descanso.



Las divisiones inferiores también siguen trabajando desde casa



A la par del plantel profesional, las divisiones menores del DIM también trabajan desde casa. Antes del inicio del aislamiento social obligatorio definido por el Gobierno nacional, “los jugadores no nacidos en Antioquia fueron remitidos a sus casas con todas las prevenciones necesarias”, expresaron desde el club antioqueño.



Son más de 150 deportistas desde los 12 años en adelante que pertenecen a ocho categorías entre el Torneo Nacional y la Liga Antioqueña de Fútbol (Categorías de Fuerzas Básicas Torneo Nacional – Sub 15, Sub 17 y Sub 20 Liga Antioqueña de Fútbol – Primera A, Primera C, Sub 15, Sub 13, Sub 12). Ellos desarrollan las sesiones de entrenamiento con la coordinación y el monitoreo de su Cuerpo Técnico, el Área de Nutrición y Psicología.



Con sesiones en vivo y planes de trabajo por semana, se garantizan que todos los muchachos continúen su preparación y así llegar de la mejor manera a la reanudación de la competencia. El control y la evaluación de cada uno de estos procesos está coordinado por la Gerencia Deportiva de las divisiones del club rojo de Antioquia.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8