Con nuevo look y siendo reflexivo: así pasa la cuarentena Daniel Muñoz

Con varias semanas de trabajo en casa, Daniel Muñoz se encuentra reflexivo sobre el difícil momento que pasa la sociedad a raíz de la emergencia sanitaria. El capitán de Atlético Nacional extraña competir y ser ese hombre polifuncional en el esquema de Juan Carlos Osorio. Mientras tanto, comparte con su familia este tiempo de cuarentena.



“Creo que la adaptación ha sido la mejor, llevamos cerca de 20 días y todos estamos dispuestos tanto en las charlas, como en los entrenamientos. Estamos asumiendo esto con mucho profesionalismo y siempre estar preparados y dispuestos de mejor manera”, remarcó Muñoz.



Además, habló sobre eso que más añora en este periodo de confinamiento. “Extraño estar en la cancha con el balón, sentirlo, tocarlo, acariciarlo, estar con mis compañeros, ir al estadio y hacer lo que más nos gusta, competir y jugar fútbol”.



Sobre cómo es su rutina diaria, el ex Rionegro comentó que “en la mañana me levanto, preparamos la sesión de entrenamientos en el aula virtual con todos mis compañeros y el cuerpo técnico. Luego descanso, almorzar y en la tarde, aprovecho para hacer una siesta, con lectura, con videos que pueda sacarle provecho. Comparto con mis familiares, con mi hijo. En la noche le sacamos provecho a los videojuegos, a los juegos de mesa”.



Finalmente, dejó una reflexión con respecto a esta pandemia. “Sabemos la importancia de ser responsables, tanto nosotros como nuestras familias. Debemos cuidarnos, para así cuidar a los demás. La reflexión más importante es ser solidarios, ayudar en lo que más podamos. No estamos pasando un buen momento y hay muchas personas que necesitan nuestro apoyo”.



Con nuevo look

Daniel Muñoz, así luce ahora. Foto: Tomada de Atlético Nacional

Este tiempo de cuarentena le permitió en cambiar su imagen y ahora luce el pelo y la barba rubia, otro detalle que no se escapa y que espera poderlo lucir pronto en los estadios, luciendo la cinta de capitán y el dorsal ‘2’ del equipo de sus amores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran