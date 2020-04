Salud mental, componente importante en esta cuarentena para Nacional

Con varias semanas de trabajo remoto, Atlético Nacional enfatiza sus entrenamientos en lo físico, atlético, en parte táctico, pero en especial con lo mental. Los verdolagas no se descuidan y quieren que su plantel pueda superar esta emergencia sanitaria de la mejor manera, enfocados en la competencia y reflexivos por el momento que lograron pasar.

“Mantenemos al plantel activo, darles equipamiento que fortalece el estado físico y una rutina diaria que ayuda en lo mental. En las tardes, hay charlas motivacionales, distendidas y con la sicóloga seguimos acompañando a la gran parte del equipo juvenil que se encuentra en las casas club o en sus hogares los que lograron desplazarse antes del aislamiento obligatorio, esto hace parte de un todo", declaró el presidente Juan David Pérez.



Por su parte, el técnico Juan Carlos Osorio develó que han venido realizando contactos con el sicólogo clínico Felipe Camacho, quien se especializó en neurociencia y entrenamiento deportivo. Camacho trabajó unos años atrás en Nacional y sería un candidato para ocupar el cargo de entrenador mental del equipo, algo que Osorio pidió desde su regreso al equipo en el pasado mes de junio. “Hemos buscado y continuaremos buscando sumarles a nuestras sesiones de trabajo, que, en un día de doble turno, contar con profesionales en otras áreas. Con él (Felipe Camacho) tuvimos un contacto inicial. En una crisis como esta hay una oportunidad para superarla, aprender de ella y tener el acompañamiento necesario, de las áreas necesarias para llevarlo a cabo”.



Sin embargo y como lo comentó el pasado martes en videoconferencia el presidente Pérez, en Nacional no hay negociaciones de ningún tipo hasta que pueda establecerse alguna fecha en que pueda volver a la normalidad, algo que Osorio conoce muy bien, con lo cual ha venido invitando múltiples profesionales para impartir esas charlas, muy importantes en esta época de confinamiento.



“Hasta que no haya una respuesta consensuada, debemos debatir en qué área necesitamos ayuda y que sea el club quien mencione a esos profesionales y no al revés. Esperamos que en algún momento él (Felipe Camacho) pueda hacer una sesión de trabajo con nosotros, como otros profesionales de otras áreas. Por ejemplo, yo contacté a Nelson Cardona, él ha sido uno de los pocos que escaló el Monte Éverest con una prótesis y desafortunadamente esta crisis lo tomó en un sitio donde el Internet es muy malo. Es un héroe que tenemos, lo conozco, lo admiro y no hemos podido hacerlo”, resaltó el estratega verdolaga.



Además, “queremos seguir contactando profesionales de otras áreas, que le puedan dar a nuestros jugadores ese acompañamiento, para darle otras posibilidades de disfrutar su tiempo. El entrenador mental es un área fundamental, continuaremos buscando profesionales del nivel como Imanol Ibarrondo. Queremos darles una oportunidad que esté con nosotros, que nos muestre su trabajo y que el club tome la decisión final”, detalló Osorio.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran