Cali sumó actividad cardiovascular a sus entrenamientos virtuales

Pese a que la reanudación de la competencia futbolera en Colombia todavía no está a la vista, Deportivo Cali continúa firme en su objetivo de mantener en forma su plantel profesional a través de entrenamientos virtuales.



En cuanto a la forma en que avanzan los trabajos de los jugadores en casa, la novedad es que a cada uno le fue instalada una bicicleta estática para que puedan realizar actividades cardiovasculares.



Kevin Velasco, lateral izquierdo o volante, dice que no ve la hora en que se anuncie el momento de volver a los estadios.



“El entrenamiento en casa va muy bien, acompañado del cuerpo técnico y preparadores físicos que están haciendo una labor muy importante para mantener un estado físico adecuado”, señaló el jugador vallecaucano.



Sobre la diferencia con lo que normalmente tenían que realizar en Pance, sostiene que “se ha sentido raro porque uno estaba acostumbrado a entrenar en una cancha, estar en casa y poder hacer los ejercicios se siente raro, pero uno se va acostumbrando con el paso del tiempo”.



Sin embargo, hay cosas para resaltar en medio de este aislamiento obligatorio: “La cuarentena la llevamos muy bien, estoy en casa con mis padres y mi abuela, tratamos de pasarla bien en las noches hacer juegos de mesa para distraernos un rato. Lo único es la ansiedad de volver a tocar un balón, que es lo importante, de resto todo muy tranquilo”.

Velasco agrega que existe otro factor importante en estos días atípicos: “La reflexión es muy buena para cada una de las personas, quizás para aquellas que no están cerca de Dios, para rezar todos los días y acompañarse de Él, porque sin él no somos nada, para estar un tiempo más en familia, para disfrutar cada momento y disfrutar de las personas con las que vivimos el día a día”.



Sin embargo, Kevin remata que “el fútbol se extraña demasiado, ya no veo la hora de volver a pisar un terreno de juego, porque es de lo que uno vive y lo que a uno le gusta, y espero ese momento”.



Otra información tiene que ver con Independiente de Argentina, que aún no ha pagado el 50% del dinero restante de la transferencia de Andrés Felipe Roa y si no lo hace antes del 30 de junio, el jugador debería regresar a la capital vallecaucana, pese a que quiere mantenerse en Avellaneda.



Marco Caicedo, presidente de la institución, abanderó por su cuenta una iniciativa llamada ‘Sin hambre en casa’, cuya meta era entregar 2.000 mercados a vendedores ambulantes en Cali, pero han ido a otros municipios y se han repartido 2.600, gracias a la ayuda de más de 500 personas y entidades.