Goméz no llegará a Cali, pero otro argentino entra en la baraja

Ante la salida de tres jugadores la semana pasada al fútbol mexicano y el irregular comienzo en la Liga I-2019, en la que suma 4 puntos de 9 posibles, Deportivo Cali sigue analizando la posibilidad de vincular un volante creativo cuyas características se asemejen a las de Nicolás Benedetti, hoy mediocampista del América, de territorio azteca, para darle equilibrio al plantel que dirige Lucas Pusineri.



El primero que sonó en estos días fue Agustín Palavecino, armador de Platense, de la segunda división de Argentina, pero este lunes el representante de Jonathan Gómez, (29 años, ex Pasto e Independiente Santa Fe), señaló que el también volante gaucho recibió una llamada de directivos azucareros por intermedio de otro representante amigo, pero que él permanecerá en Sao Paulo, de Brasil.



Juan Fernando Mejía, presidente de la institución verdiblanca, señaló este mediodía en la presentación de la Copa Suramericana 2019 que el mediocampista de armado puede ser extranjero, aunque no descartó que se decidan por un colombiano si no prosperan los diálogos fuera del país.



Otro nombre es el de Gervasio Núñez, jugador de Tucumán y quien estuvo hace varios días en la carpeta del América. “Gervasio Núñez es otro candidato que tenemos, nos lo han ofrecido y el profesor Pusineri lo conoce, estamos revisando bien para tomar la mejor decisión”, agregó Mejía.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces