Vargas, Pusineri y Mejía responden a las críticas que pesan en el Cali

Juan Fernando Mejía, presidente del Deportivo Cali, el técnico Lucas Pusineri y el arquero Camilo Vargas compartieron este lunes en la presentación oficial de la Copa Suramericana, que será transmitida por DirecTV este año.



El conjunto azucarero, el equipo colombiano con más participaciones en el certamen (8) se medirá a Guaraní, de Paraguay (4 de local y 2 de mayo de visitante), por lo que fue inevitable que se hablara del flojo comienzo del equipo vallecaucano en la Liga Águila I-2019.



Mejía dejó claro que se está analizando la vinculación de un volante creativo que se asemeje en su juego a Nicolás Benedetti. Están mirando extranjeros, pero no se descarta un colombiano.



El directivo le recordó a la afición que con el equipo competitivo de 2018 no se pudieron conseguir los resultados y con este nuevo grupo, también importante, se aspira tener una buena figuración.



Por su parte, el guardameta azucarero explicó que “para nosotros no es solo un privilegio sino también muy importante competir en la Copa Sudamericana. Queremos hacer una muy buena actuación. Es un honor, pero también una responsabilidad grande recibir el brazalete de capitán, aunque líderes tenemos que ser todos”.



Sobre la incomodidad que acompaña a la afición, Camilo señaló que “el entorno incómodo no es por lo actual, sacar conclusiones por ahora en apenas tres partidos es demasiado apresurado. No comparto muchas opiniones que dan sobre algún compañero o el grupo en general, pero la forma de responder es en la cancha. El sueño de salir campeón siempre está latente”.



Pusineri afirmó que “estoy muy agradecido de poder estar aquí y comenzar frente a Guaraní, espero trabajar bien con este grupo de jugadores y que nos representen bien, ojalá podamos jugar la final y tocar el cielo con las manos”.



“Para el Deportivo Cali es casi una obligación estar en los torneos internacionales y para nosotros un reto, queremos llegar lejos y poder disputar la final”.



Frases de Camilo Vargas:



“Los jugadores referentes estamos en conjunto con el cuerpo técnico. Nuestro llamado es a la unión, a comprender el baluarte del Deportivo Cali, su cantera, ellos serán el fruto de triunfos deportivos y económicos para la institución”.



De la jugada de la expulsión de Julián Zea, dijo que “valoramos la entrega de Julián, no justificamos la fuerza que usó, cometió un error, no lo hizo para agredir a un colega. Tomó una decisión para apoyar al equipo, lo hizo con intensidad, pero no con mala intención”.



Frases de Juan Fernando Mejía:



“El Cali para sostenerse necesita de la venta de sus jugadores y ellos también tienen aspiraciones de ir al fútbol internacional. Los hinchas y socios deben entender que son cambios necesarios, y al profesor Pusineri también le hablé de que nos diga qué jugadores requiere”.



“Se está desmeritando la calidad de jugadores que tenemos en el Cali. No se puede menospreciar a un Camilo Vargas, Juan Camilo Angulo, Carlos Carlos Carbonero, Matías Cabrera y Juan Ignacio Dinenno, etc. ¿Por qué no podemos salir campeones? En Colombia otros equipos medianos lo han logrado”.



“Quiero que se siga valorando la cantera, porque son el soporte de nuestra institución, y con ella fuimos campeones en el 2015 como base”.



Frases de Pusineri:



“En lo que a mí respecta, de los tres jugadores que salieron estamos mirando la posibilidad de que venga alguien a dar un salto de calidad, pero tengo la esperanza de que con los futbolistas con que contamos se pueda hacer una gran actuación”.



“Espero que los futbolistas por convencimiento puedan entender nuestra propuesta, hay que tener mesura en las declaraciones, estamos tratando de él equipo haga las cosas lo mejor que se pueda, pero necesitamos una mejor atmósfera para seguir fortaleciendo a nuestro Deportivo Cali”.



“Si algún jugador puede llegar tiene que hacerlo con ritmo y buena forma física porque el campeonato ya está rodando”.



“Lograr dos campeonatos en los últimos 20 años, pero queremos un equipo que vuelva a ser protagonista. En cuanto a la Copa Suramericana tengo una gran ilusión y todos los días queremos un equipo más compacto, que le quede difícil al rival poderlo superar”.



El presidente verdiblanco sostuvo que las negociaciones de los jugadores a México se hicieron por cuotas y hasta tanto los equipos no cancelen la totalidad de ellas al Cali no se considerarán vendidos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces