Johan Arango habló sobre el accidente de tránsito que tuvo

Johan Arango protagonizó un accidente este sábado en la mañana. El futbolista de Santa Fe, en su camioneta, "sufrió un altibajo" en el camino, razón por la que tuvo el choque. En una entrevista con 'Gol Caracol', el volante cardenal confirmó que él iba en su automóvil.

"Lo que pasa es que iba a entrenar, me cogió un altibajo y me accidenté. Normal. Lo que le puede pasar a cualquiera. Preciso me cogió por la vía a Cota", dijo Arango a 'Gol Caracol'.



La polémica de las declaraciones se da debido a que Santa Fe no entrenará ni entrenó este sábado, pues le dio descanso a sus jugadores.



El mediocampista estuvo disfrutando del concierto que hubo en Bogotá este viernes, de 'Anuel' y 'Karol G'. Recordando que estaba en un horario que no era laboral y no incidió con el accidente de este sábado.



Hasta el momento, el club no se ha pronunciado sobre este hecho.