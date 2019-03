Conductor del bus accidentado dice que Johan Arango sí iba manejando

La polémica con Johan Arango no para y siguen llegando las dudas sobre el accidente ocurrido este sábado en la mañana, vía a Tenjo. Este martes, 'City TV' publicó una entrevista con el conductor del bus accidentado, en el choque contra la camioneta de Johan Arango. Afirmó que el futbolista era quien iba manejando el vehículo.

En el informe de la policía se confirmaba que la esposa de Arango era quien iba manejando la camioneta y que tuvo un resultado negativo en la prueba de alcoholemia. Sin embargo, en 'City TV', el conductor dijo que el jugador cardenal sí era el que iba al volante del vehículo, pero que no entendía por qué el oficial de tránsito no le hizo prueba de alcohol.



Además, también mostró un audio y video de la esposa del futbolista, en el que sale por el asiento del copiloto. En el audio, la mujer afirma que ella va en estado de embriaguez, por lo que no tendría sentido que el resultado de la prueba de alcoholemia saliera negativa.





El jugador de @SantaFe, Johan Arango, sería quien conducía la camioneta en la que se accidentó el fin de semana, según el conductor del bus involucrado en el hecho. Revelan audios del episodio protagonizado por el futbolista #CityNoticiasMD @stephanie_valen pic.twitter.com/E3FGR6QPpk — Canal Citytv (@Citytv) 19 de marzo de 2019

"Ese carro olía a puro alcohol (...) le decía al policía que por qué no le hacía la prueba a Arango si era él quien iba manejando", comentó el conductor en 'City TV'.



Hasta el momento, la pronunciación del equipo la hizo Juan Andrés Carreño, presidente de Santa Fe, apartándolo de las convocatorias y enviándolo a psicología en el club.