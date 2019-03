'A Arango hay que tratarlo como un enfermo': la dura opinión de Molina

Mauricio Molina se ha sumado a la polémica que envuelve a su excompañero, Johan Arango, con afirmaciones muy fuertes y una alerta respecto de su real estado de salud.

Molina y Arango fueron compañeros en el Independiente Medellín, que se coronó campeón en la Liga I 2016. Precisamente, por ese conocimiento, siente una particular tristeza el volante antioqueño al ver cómo el atacante sigue teniendo problemas con el alcohol.



"A Johan Arango hay que tratarlo como un jugador enfermo, no es normal lo que le está pasando pero es culpa de él", dijo Molina, en declaraciones al programa ElVbar de Caracol Radio.



Molina comentó que los problemas de trago del actual jugador de Santa Fe no son nuevos: "Recuerdo que a los entrenamientos del Medellín, Johan Arango llegaba tomado a entrenar", añadió.



De hecho, Molina fue aún más duro: " Siempre he dicho que Medellín fue campeón porque Johan Arango salió del equipo en aquella ocasión".

#ELVBARCaracol



"Siempre he dicho que Medellín fue campeón porque Johan Arango salió del equipo en aquella ocasión": @Maomolina11, panelista en el @VBarCaracol de @CaracolRadio.

🎙️En vivo: https://t.co/2XqzyMpLH6 pic.twitter.com/m0ryG8DSKy — El VBAR (@VBarCaracol) March 19, 2019

Arango tuvo problemas relacionados con el alcohol en su primera etapa en Santa Fe, que derivaron en problemas disciplinarios y actualmente el equipo cardenal decidió enviarlo al sicólogo y marginarlo de las convocatorias, tras un accidente de tráfico que protagonizó el fin de semana y que aún es materia de investigación.