El parte de la policía que deja más dudas en accidente de Johan Arango

Este fin de semana Santa Fe fue noticia porque uno de sus principales jugadores sufrió un accidente automovilístico. Se trata de Johan Arango, quien iba en su camioneta rumbo a la sede deportiva cardenal en Tenjo y se chocó con un bus que transportaba niños.



Por fortuna, ni el jugador ni su esposa, con quien iba en la camioneta, salieron heridos; tampoco los pequeños que iban en el bus, con el que Johan impactó fuertemente, como se vio en las imágenes que fueron publicadas en redes sociales.



El mismo día del siniestro, Arango le confirmó a ‘Gol Caracol’: “Lo que pasa es que iba a entrenar, me cogió un altibajo y me accidenté. Normal. Lo que le puede pasar a cualquiera. Preciso me cogió por la vía a Cota”, apuntó Johan, aunque el accidente fue en la vía a Tenjo, según las autoridades.



Justamente, el mismo Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, el Teniente Coronel José Ricardo Archila Zapata, envió a los medios de comunicación un audio con el reporte oficial del accidente del jugador de Santa Fe.



“El 16 de marzo de 2019, siendo aproximadamente las 9:00 horas, en la vía Siberia Tenjo -kilómetro 3 más 200 metros-, se presentó un siniestro vial entre un microbús de marca Hyundai HD 120 modelo 2012, de color blanco-verde, de servicio público, conducido por el señor Nelson Pinzón Díaz; y con un vehículo tipo campero, marca Land Rover, modelo 2015 color plateado, que era conducido por la señora Claudia Carolina Marchena Gutiérrez”, indicó el Teniente Coronel Archila en su informe.



Allí empiezan a generarse las primeras dudas, pues las autoridades aseguran que era la esposa de Arango la que conducía y no el futbolista, como se lo había dicho a ‘Gol Caracol’.



“Tenemos algunas hipótesis del accidente, las cuales están dentro de la impericia en el manejo, la invasión del carril contrario por parte de la camioneta. Cabe resaltar que la conductora fue trasladada al Centro Médico de Cota para realizarle una prueba de alcoholemia, la cual salió negativa”, continuó el representante de la ley.



Sin embargo, hubo otro hecho que llama la atención, pues Carolina Marchena, quien era la que, según el informe, conducía, no tenía licencia de conducción. “Se realizó un comparendo por la infracción de guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción”. Sin duda, un hecho irresponsable.



El futbolista no fue sometido a pruebas de alcoholemia, pues no iba al volante, así que es imposible conocer su estado en el momento del accidente. Este domingo, Johan Arango entrenó a la par de sus compañeros.