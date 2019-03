Hace 6 años Millonarios no llegaba como líder al clásico vs. Nacional

Pasaron exactamente seis años, seis meses y 20 días para que se volviera a decir la frase: "Nacional enfrenta al líder Millonarios". En aquella ocasión el equipo embajador, bajo el mando del técnico Hernán Torres, tuvo un comienzo fulgurante con tres victorias consecutivas, mientras que el cuadro paisa había tenido un pésimo arranque, con una derrota y dos empates que lo tenían en la posición 14. Este sábado, por la fecha 9 de la Liga I-2019 azules y verdes se vuelven a ver en unas condiciones similares: el azul, líder y el verde en el puesto 12.

En aquella Liga II-2012 Millonarios y el técnico Torres tuvieron un duro examen en la primera fecha pues tuvieron que superar a un duro Santa Fe. El resultado fue favorable por dos goles a cero con anotaciones de Wason Rentería y Humberto Osorio. En la segunda jornada ocurrió algo pocas veces visto y fue una contundente goleada 0-4 en Neiva, al Atlético Huila. En la tercera fecha superó a La Equidad como local por 2-0.

Con estos antecedentes y unas cifras que ilusionaban a los hinchas con nueve puntos de nueve posibles, seis goles a favor y la valla invicta, Millonarios llegó con aire en la camiseta a la cuarta jornada en la que tenía que visitar al Nacional, que había perdido con el Cali (3-1) e igualado con Águilas y con Boyacá Chicó, ambos por 1-1.

Millonarios empató 0-0 con Nacional el 18 de agosto del 2012, en el estadio Atanasio Girardot. Foto: ARCHIVO CEET



Pero Millonarios ese día no pudo mantener su buena racha goleadora, aunque sí logró conservar su valla en cero. El equipo de Torres salió a buscar el partido, pero no pudo anotar y en el segundo tiempo se dedicó a aguantar, debido a la expulsión de Elkin Blanco, en el minuto 54. Nacional tuvo las mejores ocasiones, pero Nelson Ramos y la falta de puntería no les permitieron convertir.

El 0-0 final mantuvo al cuadro azul en la primera posición con 10 puntos y después se confirmó en el liderato tras vencer al Once Caldas en Bogotá y al Real Cartagena en la ciudad heroica.



Así jugaron:

Nacional: Bonilla; Calle, Nájera, Murillo y Valencia; Córdoba, Mejía, Torres y Hurtado; Pajoy y Uribe. Cambios: Duque por Uribe (55), Mosquera por Córdoba (60) y Micolta por Pajoy (71). D.T.: Juan Carlos Osorio.



Millonarios: Ramos; Ochoa, Franco, Torres, Martínez; Ramírez, Blanco (expulsado minuto 54), Tancredi, Vásquez; Rentería y Cosme. Cambios: Ortiz por Vásquez (59), Robayo por Tancredi (69) y Otálvaro por Rentería (78). D.T.: Hernán Torres.