Atlético Nacional, con la necesidad de ganar nuevamente en Bogotá

Para Atlético Nacional no hay mañana en esta Liga I-2019, si bien, tienen pendientes dos partidos, los verdolagas deberán buscar una victoria en Bogotá que les permita ir saldando su cuenta de puntos y escalando posiciones en la tabla. El último partido que los antioqueños ganaron en El Campín fue en 2017, tras el 0-1 con gol de Aldo Leao Ramírez.

Desde el 2 de febrero, cuando superó a Jaguares 1-0, el verde de la montaña no gana un partido de Liga, algo que para un equipo como Nacional no se puede dar el lujo, sumado a que fuera del Atanasio, hay que remontarse a aquella victoria frente a Bucaramanga, para tomar en cuenta la suma de tres puntos.



En seis partidos disputados, Nacional acumula dos victorias, tres empates y una derrota, ha marcado cuatro goles y recibió tres y toca remontarse al año anterior, donde pudo ganar un partido con dos goles de diferencia por Liga, ese fue el 18 de octubre en el triunfo como visitante 1-3 sobre Rionegro Águilas.



Más allá del resultado, la necesidad de marcar goles es la angustia principal que tiene un Nacional que defiende bien, genera opciones, pero no es efectivo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín