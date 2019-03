Así se ha desarmado la nómina de Nacional en los últimos tres años

Atlético Nacional comenzó el 2016 con una buena base de aquel título de la Liga II-2015 y pese a la salida de Jefferson Duque y Yimmi Chará al fútbol mexicano, el equipo verdolaga trajo a Víctor Ibarbo, mantuvo a Macnelly Torres y a Alexander Mejía, el 27 de julio llegó a la cúspide en la era Reinaldo Rueda con la obtención de la Copa Libertadores. Tras esa fecha, varias transformaciones sufrieron en la nómina con la salida y llegada de jugadores.

La gran apuesta fue la contratación de Andrés Ibargüen que venía del Deportes Tolima y por el cual Nacional depositó una suma importante para hacerse de sus servicios.



En total fueron 10 futbolistas nuevos que llegaron al elenco de Reinaldo Rueda para afrontar los últimos seis meses del 2016. Christian Vargas, Edwin Velasco, Roderick Miller, Carlos Cuesta, Elkin Blanco, Jhon Mosquera, Mateus Uribe, Miguel Borja, Cristian Dájome y Ezequiel Rescaldani.



Vargas regresó a Nacional tras finalizar su préstamo en Atlético Huila, mientras que Carlos Cuesta llegó como juvenil ascendido desde la cantera. Las contrataciones más llamativas fueron sin duda Miguel Ángel Borja y Edwin Velasco provenientes del Cortuluá, sumado a Mateus Uribe del Deportes Tolima y Ezequiel Rescaldani del Málaga de España. El panameño Roderick Miller y Elkin Blanco fueron los que complementaron la lista de jugadores comprados, mientras que Mosquera y Dájome llegaron en condiciones de préstamo.



En total fueron 12 bajas que sufrió el equipo de Rueda, aunque hubo cuatro de ellos que solamente abandonaron el cuadro 'verdolaga' después de ganar la Copa Libertadores 2016 a finales de julio: Davinson Sánchez, Alexander Mejía, Sebastián Pérez y Marlos Moreno. El resto de futbolistas que se marcharon inmediatamente fueron Daniel Londoño y Víctor Ibarbo por vencimientos de préstamo; Jonathan Copete vendido al Santos de Brasil; Diego Peralta, Brayan Rovira, Sherman Cárdenas, David Castañeda y Luis Carlos Ruiz que se fueron prestados a otros equipos de Colombia y el exterior.



Tras el tercer lugar en el Mundial de Clubes y la obtención de la Copa Colombia 2016, para el primer semestre del 2017, en Nacional se fueron: Alejandro Guerra, Orlando Berrío y Miguel Ángel Borja. Por su parte, los directivos del equipo contrataron al argentino Mariano Vásquez, Dayro Moreno, Edwin Valencia, Aldo Leao Ramírez, el paraguayo Óscar Franco y regresó Luis Carlos Ruíz.



Luego de ganar la Recopa Suramericana 2017, la Liga I-2017 y tras un mal paso en la Copa Libertadores, Reinaldo Rueda dio un paso al costado, llegando Juan Manuel Lillo, para encarar el segundo semestre de aquel año. Con él llegaron: Andrés Rentería, Christian Mafla, Jackson Montaño, Gustavo Torres, Raúl Loaiza, Jeison Lucumí, el venezolano Ronaldo Lucena y el español Gorka Elustondo.



Además, salieron: Andrés Ibargüen (Racing- Argentina), Mateus Uribe (América de México), Cristian Bonilla y Francisco Nájera (La Equidad), Farid Díaz (Olimpia – Paraguay), Alejandro Bernal (América), Juan Pablo Ramírez (Pasto), Daniel Lloreda (Once Caldas), Óscar Franco (Independiente Campo Grande – Paraguay).



Luego de fracasar en el segundo semestre de 2017 fue cesado Lillo, para 2018 llegó el técnico argentino Jorge Almirón y con él, sus compatriotas: Fernando Monetti, Diego Braghieri, Gonzalo Castellani, Rafael Delgado. Además de Helibelton Palacios, Vladimir Hernández, Jorman Campuzano, Reinaldo Lenis, Andrés Rentería y el regreso de Camilo Zúñiga. Por su parte, salió Arley Rodríguez al fútbol mexicano, Franco Armani a River Plate de Argentina, Ezequiel Palomeque y Jhon Mosquera al Deportivo Cali, Rodin Quiñones al DIM, Edwin Valencia se retiró del fútbol, Gorka Elustondo al Rayo Vallecano de España, Hadier Borja al América de Cali, Camilo Vargas al Deportivo Cali, Luis Carlos Ruiz al Junior.



En el segundo semestre de 2018 y con la sangre en el ojo por aquella final perdida frente al Tolima, Nacional trajo a Carlos Rivas, Déiver Machado, Yerson Candelo, Omar Duarte y Juan Pablo Ramírez. Por su parte se fueron: Rafael Delgado, Camilo Zúñiga se retiró del fútbol, Ronaldo Lucena al Deportivo Táchira de Venezuela, Diego Arias al Once Caldas, Jackson Montaño a Alianza Petrolera, Juan Pablo Nieto y Edwin Velasco al Once Caldas, Andrés Rentería a Cruz Azul y Macnelly Torres al Deportivo Cali.



Finalmente, para este 2019 además del cambio de técnico de Almirón por el brasileño Paulo Autuori quién llego terminando el 2018 y tras un interinato de Hernán Darío Herrera, llegaron: Sebastián Gómez, Brayan Rovira, Nicolás Hernández, Jean Luca Rivera, Andrés Sarmiento, Gilberto García (regresaron de préstamo), José Fernando Cuadrado, Pablo Ceppelini, Hernán Barcos. Se fueron: Gonzalo Castellani, Fernando Monetti, Gustavo Torres, Raúl Loaiza a San Lorenzo de Argentina. Dayro Moreno a Talleres de Argentina, Reinaldo Lenis a Banfield de Argentina, Diego Braghieri a Xolos de México, Jorman Campuzano a Boca Juniors de Argentina, Felipe Aguilar al Santos de Brasil, Yulián Mejía a Unión Española de Chile, Carlos Rivas rescindió su contrato al igual que Juan Camilo Arturo.



De aquel equipo campeón de 2016, sólo quedan: Alexis Henríquez, Carlos Cuesta, Brayan Rovira y Daniel Bocanegra. Cambios drásticos en un equipo que ha tenido tres procesos y un interinato.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín