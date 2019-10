Los detalles de Cano: quiere ser colombiano y campeón en Medellín

Ya son 126 goles marcados por Germán Ezequiel Cano, el argentino con mate en mano y un corazón muy antioqueño, tiene grandes sueños en una tierra donde ya es ídolo y profeta del pueblo ‘poderoso’; ser campeón y poder jugar con la camiseta de Colombia. El primero lo tiene cerca, eso sí, deben superar al Deportivo Pasto para llegar a la Gran Final de la Copa Colombia y ahí continuar el sueño, lo segundo sigue el trámite su nacionalización, no se apura y sabe que es un proceso que toma tiempo.

“La institución se lo merece porque es una Copa que no tiene, en lo personal es muy lindo poderla conseguir con el equipo que tanto quiero. Queremos estar finos, buscar marcar y evitar que nos puedan marcar”, resaltó Cano.



Sobre el tema de Selección Colombia, el argentino indicó que “no vi el partido, sé que perdieron 3-0, pero no hay que desmerecer el trabajo que viene haciendo el técnico (Carlos Queiroz), en cuanto al tema de la nacionalidad, todavía faltan papeles por presentar, pero no me apuro, que llegue mi llamado si tiene que llegar”.



Germán cuenta las horas para que sea miércoles 16 a las 8:30 de la noche, quiere que el Atanasio se vista de rojo y vibren con él este partido clave. “Estoy muy contento, esperando el partido contra Pasto, debemos disfrutarlo, estamos muy motivados, con ganas que inicie el partido, sabemos que ganando o empatando estaremos en una nueva final, nos ha costado mucho en llegar acá”.



Además, “tenemos un equipo que puede dar pelea, que está preparado para conseguir cosas importantes. En la Copa hemos sabido resolver partidos difíciles, hemos resuelto muchas adversidades, nos queda un pasito más para conseguir algo que todos queremos”.



Sobre este certamen, “estamos a tres partidos de conseguir una Copa y acceder a la Copa Libertadores, para la institución es muy bueno por la entrada económica, sabemos el esfuerzo que vienen haciendo y es una mejor forma para poderles retribuirlo”, resaltó.



Aunque no reveló detalles sobre su renovación, Cano se ve jugando la Libertadores 2020 con la camiseta roja y el número 14 en la espalda, el nacido en Ezeiza se siente un antioqueño más. “Yo disfruto esta ciudad, me pone muy feliz por lo que me llevo día a día y no le debo nada a nadie, eso es muy importante. Estoy tranquilo y en cualquier momento van a llegar las cosas. Para nosotros el aliento de los hinchas es fundamental, necesitamos tener el estadio lleno, estamos muy cerquita de llegar a una final y ojalá puedan disfrutar el espectáculo”.



Finalmente, proyectó lo que se viene para el próximo año, nadie le saca de la cabeza que Medellín tiene que jugar la Copa y para esto espera que no se cometan los mismos errores de este año, donde salieron en la primera fase. “Sabemos que por la nómina de jugadores jóvenes influyó en que no nos fuera bien. Jugar Libertadores es diferente al torneo colombiano. Esperamos poder conseguir la Copa Colombia, entrar a la Copa Libertadores y traer refuerzos que nos permitan hacer una buena Copa Libertadores”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín