La lucha 'poderosa': las cuentas del DIM para llegar a cuadrangulares

Deportivo Independiente Medellín ganó un importante partido en Montería frente a Jaguares de Córdoba, donde volvió a sacar el cero en su arco, algo que no pasaba de manera consecutiva entre la primera y segunda fecha. Al ‘poderoso’ le quedan tres partidos más, dos de local y uno de visitante, donde deberá seguir por la senda victoriosa para no depender de otros resultados.

Luego de la semifinal de vuelta de la Copa Colombia contra el Pasto, el Medellín enfrentará en el cierre de la fecha 18 al Alianza Petrolera en el Atanasio. El cuadro ‘aurinegro’ es el cuarto mejor visitante y en los últimos dos encuentros, jugando fuera de Barrancabermeja, empató uno y perdió otro. El DIM como local, disputó ocho partidos de los cuales ganó cuatro y perdió los otros cuatro. Sin embargo, los dos últimos partidos fueron alegrías para los dirigidos por Aldo Bobadilla.



El ‘poderoso’ deberá viajar a Neiva para enfrentar al Atlético Huila que batalla por no descender. En esa fecha 19, Medellín podría definir la suerte de los ‘auriverdes’. Los antioqueños no vencen al Huila como visitante desde el 24 de febrero de 2016, cuando lo goleó 0-3, con goles de Mauricio Molina, Luis Carlos Arias y Jhon Hernández. Por lo que será un partido con pronóstico reservado.



Finalmente, Medellín recibirá en el Atanasio al Deportes Tolima, un equipo con un rendimiento similar y que dependiendo de lo que pueda suceder esta semana en la Copa, puedan verse las caras en la Gran Final. De los últimos cinco partidos que los ‘pijaos’ jugaron contra el ‘poderoso’ como visitante, perdió dos y empató tres. Una de esas derrotas, terminó ganando por penales, en la semifinal de la Liga I-2018. Por lo que el equipo de Ibagué ha sido un duro escollo para el DIM que tendrá una auténtica final en este partido, si es que ambos equipos llegan con victorias a este encuentro.



Aunque según estas cuentas, al Medellín le basta con ganar dos de los tres partidos que le restan y que ha mejorado su gol diferencia (+3), no se puede confiar, pues Tolima tiene +6, Santa Fe +6 y Once Caldas +5, por lo que para superarlos deberá ser por puntos, para evitar sorpresas.



Revisando el calendario que le quedan a sus rivales directos: Deportes Tolima recibe al Cúcuta Deportivo, luego a Patriotas también en Ibagué y cierra enfrentando al DIM en el Atanasio. Santa Fe no sale de Bogotá, recibe a Unión Magdalena agobiado por el tema del descenso, luego el clásico contra Millonarios y cierra con Nacional. Once Caldas recibe al Huila, luego visita en Palmira al Deportivo Cali y cierra en Manizales contra Unión Magdalena.



Como común denominador, está Huila y Unión que tienen la lucha por evitar el descenso, por lo que ese último partido entre ‘pijaos’ y ‘poderosos’ podría definir ese octavo lugar.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín