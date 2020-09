Palabra de Arias: No vende humo, pero entrena a Cali para ser campeón

Alfredo Arias es un habitual contertulio de los periodistas deportivos de la capital vallecaucana. No falta a dos citas semanales y acompaña a uno de sus dirigidos para hablar de la actualidad verdiblanca.



Deportivo Cali se precia de ser uno de los clubes que en medio de esta pandemia mantuvo la totalidad de su plantilla y eso podría verse como algo favorable respecto a otros conjuntos. Antes de iniciar la pandemia, su expresión futbolística despertó muy buenos comentarios en el país, y es precisamente el objetivo que persigue el grupo.

Aquí están las principales reflexiones de Arias, quien tiene claro que el primer partido, el aplazado ante Millonarios, le dará una idea de cómo está el equipo.

¿Qué evolución ha visto en su grupo? “Como lo he venido diciendo, veo al equipo muy bien, lo veo individual y colectivamente muy bien, tenemos parámetros para comparar, si hablamos del aspecto físico, el aspecto morfológico, algunas mediciones que hemos hecho, test, y el equipo está muy bien, pero fundamentalmente, más allá de esos test, es la actitud que tiene para entrenar, creo que no es por la pandemia, nosotros ya habíamos encontrado esta actitud y este profesionalismo en el plantel cuando llegamos, nosotros heredamos un plantel muy bueno, con calidad técnica y primordialmente profesional, son muy solidarios, son nobles para aceptar cambios y cosas que le hemos ido planteando, y eso lo demostraron en los partidos que alcanzamos a jugar, aún sin conocernos mucho, sin estar muy asentada la forma en que queríamos jugar ellos siempre se supieron unir y competir, yo quiero un equipo que me compita lo haga bien dentro de una idea de juego, hay que ir a ganar, más que tenga miedo a perder, y este equipo quiere ganar. Eso es lo que yo veo, una evolución muy buena”.

¿El hecho de no haber podido iniciar los entrenamientos colectivos qué tanto les va a afectar? “En casi la totalidad de los países con los que vamos a competir o que nos podría tocar internacionalmente, ya iniciaron los campeonatos, mal o bien eso les da una ventaja, una ventaja al futbolista que vuelve a sentirse jugador, vuelve a competir, vuelve a perder, a ganar, a empatar, el técnico va a buscar distintas variables, a hacer cambios donde pueda, los jugadores si sienten alguna carga física la sienten en su campeonato, entonces después con los recursos en los partidos se ponen en forma para llegar bien a esos partidos internacionales, como hablaba anteriormente, el mejor entrenamiento y la mejor forma de ponerse bien es jugar, sin duda que lo tardío con lo que se ha ido decidiendo todo en Colombia va a afectar el juego y esa competencia con otro país, entre nosotros se va a igualar, porque estamos todos en la misma condición, o sea que si perdemos o ganamos no va a ser excusa porque todos tuvimos las mismas reglas de juego, pero en lo internacional a mí me preocupa porque los posibles países rivales que nos toquen ya iniciaron todos su competencia”.

¿Con tanta distracción e incertidumbre, hay la certeza de lo que se quiere? “Siempre las dudas vienen de afuera, como la parábola de la rana y el pozo, la única que se salva es la sorda, porque no hay que escuchar. Hay que escucharse a sí mismo, creer en lo que uno tenga fe, si uno escucha muchas opiniones seguramente se va a confundir y van a entrar los miedo, el mensaje mío para mis jugadores es que ellos son benditos, bendecidos de la actividad que hacen, y yo más todavía, que sin jugar, sin hacer nada, tengo un trabajo maravilloso. Eso hay que agradecerlo y más que preocuparnos, de ponernos ansiosos, más que escuchar las noticias, sin saber que es mañana o pasado, nos tenemos que enfocar en devolver esa bendición, agradeciendo todos los días y entrenando con las mismas ganas”. El objetivo nuestro es el primer partido, no sé cuándo, dónde, pero llegar al primer partido, competir y estar bien, ese es mi mensaje, no encuentro otra sabiduría ni cómo aclarar más la cabeza que no escuchando, escuchándose solo a sí mismo, qué quiero para mí y para mi equipo. Lo único que sí podemos hacer es entrenar cada día más conscientes de que hay que mejorar, y cuando voy mejorando, estoy haciendo realmente lo que mi mente me dice y no lo que dicen los demás, así, seguramente puedo aclarar la cabeza”.

¿Cómo analiza si se acuerda un pentagonal y con fase final de eliminación directa? “Lo he dicho antes y no voy a esquivar ahora el bulto, cuando se me preguntó qué formato me gustaría jugar, dije que en la vida las cosas que empiezan hay que terminarlas, hay que darles un final para que las cosas queden bien. En este caso dependemos de decisiones de otros, pero también de decisiones que tienen que ver con cosas muy importantes, lo otro que trato de hacer en mi vida es que me preocupo de las cosas que puedo cambiar o me ocupo de ellas, y trato de no preocuparme por las que no puedo cambiar, esas decisiones de si jugamos un pentagonal no pasa por mí, así como les dijo a mis jugadores que se enfoquen en lo de ellos, yo también tengo que hacerlo. Mi trabajo es entrenar un equipo, no soy ni opinólogo, ni doctor, ministro, presidente, delegado ni gerente. Tengo que entrenar un equipo y el equipo no va a jugar mejor si juega un campeonato u otro, no va a jugar peor. Si no ganamos no es porque hayan puesto un pentagonal y si ganamos tampoco es porque fuera de esa forma, para merecerlo debemos enfocarnos en nuestro trabajo, las decisiones pasan por otros. Luego otros dirán si fue un campeonato bueno, malo o regular”.

El presidente Marco Caicedo dijo que ustedes están para dar la sorpresa. ¿Usted comparte esa opinión? “Aquellos que prometan resultados, técnicos o jugadores, están, como se dice, vendiendo humo, porque no estamos vendiendo algo tangible, sí podemos decir que vamos a intentarlo y que estamos trabajando pare eso. A mí me gusta que mi entrene como campeón, que juegue como campeón, que tenga los deseos de un campeón, cuáles son esos: ganar todos los partidos, ahora, ese deseo mío es el de todos los técnicos y el de todos los jugadores de un campeonato. Respeto la opinión del presidente, la valoro y le agradezco por la confianza que nos tiene y eso es muy importante para nosotros, pero jamás de mí saldrá una palabra de promesa de resultados, sí de la actitud que vamos a tener para lograr esos resultados, sin ninguna duda”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces