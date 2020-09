Así serán los partidos del fútbol colombiano: aprobado y prohibido

Ya hay luz verde por parte del Ministerio de Salud para la realización de partidos de fútbol en Colombia. Este lunes 31 de agosto se firmó y publicó la Resolución 1507 de 2020 en la que se establecen las reglas bajo las que volverá a rodar el balón en los estadios de Colombia.

Esta resolución da a conocer que la entrada a los estadios será máximo de 180 personas entre jugadores, cuerpo técnico, personas de logística, personal de apoyo de los equipos, personal de apoyo para las transmisiones de televisión.

Así serán los partidos



*Todas las personas deberán entrar por la puerta maratón.



* Entrarán los jugadores (no especifica el número),



*Cuerpo técnico



*Dos asistentes técnicos



*Un gerente deportivo



*Un jefe de prensa



*Dos analistas de video



*Un utilero



*Máximo diez personas de logística



*Dos brigadistas



*Diez auxiliares de enfermería.



*Un médico



*Una ambulancia medicalizada.



*Árbitros



*Un comisario



*Los recogebolas no podrán ser menores de edad



*Policía Nacional



*Administración del estado



*El personal de TV no podrá tener contacto

Zonas habilitadas en el estadio



*Dos camerinos para los equipos (uno para cada club)



*Otro camerino para los árbitros.



*Banco de suplentes



*Banco de comisarios



*Corredores de traslado

Lo que está prohibido

*Ingreso de hinchas



*Intercambio de planillas



*Venta de comida



*Saques de honor



*Activaciones de marca



*Homenajes



*Desfiles



*Porristas