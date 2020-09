¿Problemas a la vista? Así está Junior a días de su final con América

Dimayor confirmó el regreso del fútbol colombiano y empezará con la Superliga entre Junior y América. Los dos equipos tienen Copa Libertadores y tendrán sus primeros juegos antes de este torneo.



El 8 de septiembre, en el Romelio Martínez, se jugará el juego de ida entre los dos clubes campeones de 2019. Así las cosas, todavía hay temas que pueden ser problemas para Junior.

El primero, que es de ambos, es la poca preparación. Puede haber lesiones, pues hasta este lunes se confirmó por el Gobierno que vuelven los entrenamientos colectivos. Es decir, los dos clubes tienen 7 días de entrenamiento para el primer partido. Poco tiempo...



Otro de los temas es de los que habló el conjunto tiburón este lunes: las lesiones. Cinco jugadores están con molestias y algunos podrían perderse este primer partido. Así como algunos que lograron recuperarse.



"Edwuin Cetré: El extremo se encuentra en una fase de readaptación y reacondicionamiento físico tras una lesión muscular Grado 1 en el cuádriceps izquierdo. La próxima semana se integrará normalmente con el resto del plantel. Fredy Hinestroza: El jugador se recuperó satisfactoriamente de una lesión muscular Grado 1 a nivel de cuádriceps izquierdo. En el momento se encuentra en fase de readaptación y reacondicionamiento fisico. La próxima semana regresará a los trabajos individuales junto al resto del plantel. Jefferson Gómez: El zaguero presenta una distensión cápsula articular en la rodilla derecha. El jugador actualmente está en la fase 2 de rehabilitación física. Cristian Higuita: El centrocampista presenta una lesión muscular grado 1 en el músculo isquiotibial derecho. Ya se encuentra en la fase 3 de rehabilitación. José Chunga: Nuestro guardameta presenta una lesión muscular grado 2 en el aductor izquierdo. Recientemente inició la fase 1 de rehabilitación", publicó el cuadro barranquillero.



Otro de los temas, junto con la poca preparación, es que Junior debe viajar para jugar contra Barcelona de Ecuador en Libertadores. El poco tiempo de entrenamiento lo lleva a varios partidos seguidos y disputará la fecha 3 de la Libertadores el 17 de septiembre (el 11 se juega el partido de vuelta).



Finalmente, así como hay algunos problemas que llegan, hay otros que se superaron. Julio Comesaña sí podrá dirigir (había problema por su edad y la pandemia) y no tiene inconveniente con estar al mando del Junior de Barranquilla.



Recordemos además que el cuadro tiburón renovó con Carmelo Valencia y hasta ahora no ha tenido salidas. Michael Rangel volvió desde América, pero no sería tenido en cuenta para este partido o el semestre.