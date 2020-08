Netflix: estrenos de películas y series para septiembre de 2020

Inicia septiembre y los usuarios de Netflix saben que vienen estrenos y lanzamientos de series y películas en los próximos días. El noveno mes del 2020 la plataforma de streaming tiene también documentales llamativos para sus televidentes.

Películas

1 de septiembre

Parásitos: Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo, empieza a impartir clases particulares en la adinerada casa de los Park, las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, entablan una relación de resultados imprevisibles.



Django sin cadenas: Un exesclavo une fuerzas con un cazador de recompensas alemán que lo liberó y lo ayuda a buscar a los criminales más buscados del sur de los Estados Unidos, con la esperanza de reencontrarse con su esposa.



Línea mortal: Al límite: Cinco estudiantes de medicina experimentan a propósito experiencias cercanas a la muerte. Mientras más se aproximan al umbral del otro mundo, las consecuencias paranormales de su investigación repercuten con más intensidad en sus vidas.



Emoji: La película: Gene, un emoji con varias expresiones, pide a su amigo Hi-5 y al desencriptador Jailbreak que le ayuden a convertirse en un emoji de una cara, como todos sus amigos. Durante su aventura recorren varias aplicaciones y descubren que el teléfono en el que viven está en peligro.



Escuela de Rock: Despedido por su banda y en problemas económicos, un guitarrista desempleado se hace pasar por maestro en una escuela.



Chicas pesadas: Recién entrando a la preparatoria, una adolescente entabla amistad con tres populares, pero también manipuladoras estudiantes.



Belleza americana: La visión de un joven núbil inspira a un esposo a aprovechar su última oportunidad para lograr la verdadera felicidad.



Las mujeres perfectas: Un hombre y su esposa se mudan a un raro suburbio donde la mayoría de las mujeres parece tener la misma personalidad.



Gladiator: El desafío comienza: Un chico de clase media se traslada a la dura zona sur de Chicago, donde se meterá como luchador en el mundo ilegal de las peleas de boxeo no autorizadas.



Un partido decisivo: En torno a un partido de fútbol en un campo de tierra a las afueras de Roma, gira la historia de una comunidad pobre que se debate frente a disyuntivas éticas y morales.



Han llegado: Zane Zaminsky es un astrónomo que detecta una señal extraterrestre en un lejano pueblo mexicano, pero su jefe desestima esto pensando que se trata de algo sin interés, y como acaban despidiendo a Zane, éste decide investigar por su cuenta. Se traslada al dicho pueblo, y descubre que sus habitantes actúan de forma rara.



El expreso polar: Es Navidad, y un niño intenta oír el tintineo de las campanillas del trineo de Santa Claus. A solo cinco minutos para la medianoche, un estruendo sobresalta al muchacho: un reluciente tren negro frena frente a su casa para llevarlo al Polo Norte.



Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé! (Especial interactivo): Este especial interactivo te permitirá encontrar tu vocación en Bebé-Corp mediante una prueba de aptitudes virtual que te exigirá tomar decisiones y cumplir misiones.



Las aventuras de Rocky y Bullwinkle: Rocky, la ardilla voladora, y Bullwinkle, el alce, deberán enfrentarse a sus adversarios Boris y Natasha.



Midnight Family: La familia Ochoa dirige un servicio de ambulancias en uno de los barrios más acaudalados de la Ciudad de México. Los Ochoa compiten con otras empresas que también se lucran con la prestación de auxilio a quien lo solicita.



Las invisibles: Tras una decisión municipal, un centro social para mujeres sin hogar está a punto de cerrar. Con solo tres meses para reintegrar en la sociedad a las mujeres que cuidan, las trabajadoras sociales hacen todo lo que pueden para salvar la situación.



Vera: Día de la amistad: Un cangripiti gigante atrapa el brazalete de la amistad de Griselda y la convierte en sirena. Vera sale al rescate y se sumerge en el mar, armada de deseos mágicos.



2 de septiembre

Freaks: Eres de los nuestros: Gracias a un misterioso vagabundo, una cocinera descubre sus superpoderes ocultos, a otros como ella... y una conspiración que huele muy muy mal.



3 de septiembre

Amor garantizado: Una abogada entusiasta pero corta de efectivo acepta trabajar para un seductor cliente que busca demandar a un sitio de citas que les garantiza el amor a sus usuarios.



4 de septiembre

Pienso en el final: Nada es lo que parece cuando una mujer repleta de dudas sobre su reciente relación amorosa acompaña a su novio a un viaje en carretera a visitar la granja de sus padres.



Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados: El mujeriego y drogadicto Ron Woodroof, electricista y "cowboy" de profesión, es diagnosticado como seropositivo. Con una esperanza de vida de tan solo 30 días, Ron es enviado a casa con la única ayuda de un medicamento altamente tóxico.



Twister: Dos grupos de científicos estudian los comportamientos de los tornados. Ambos compiten por ser los primeros en analizar estos fenómenos meteorológicos.



Orgullo y prejuicio: Un peligroso flirteo comienza entre una joven y bella mujer y el apuesto amigo de un adinerado soltero.



El príncipe de Egipto: Un judío criado como príncipe egipcio es elegido por Jehová Dios para liberar a los hebreos de la esclavitud.



Pollitos en fuga: Esta divertida aventura hecha con las técnicas stop-motion y claymation cuenta la historia de un gallo americano que se enamora de una hermosa gallina en una granja británica. La pareja decide huir de la granja, pero ellos primero tienen que enfrentarse a la malvada granjera quien intenta mantenerlos bajo control. Los pollos deciden intentar un escape para no terminar convertidos en pasteles de carne de pollo.



7 de septiembre

Annabelle 2: La creación: Varios años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer alojan en su casa a una enfermera y un grupo de chicas; pero la muñeca Annabelle, poseída por un espíritu, comienza a atacarlas.



8 de septiembre

The Post: Los oscuros secretos del Pentágono: En 1971, los periodistas Katharine Graham y Ben Bradlee, del Washington Post, pusieron en riesgo sus carreras para luchar por la libertad de prensa, apoyar al The New York Times y exponer ante el público que el Gobierno estadounidense llevaba treinta años ocultando información.



#Vivo: Mientras un virus espeluznante arrasa con la ciudad, un hombre permanece encerrado solo en su departamento, desconectado y desesperado por encontrar una salida.



Cincuenta sombras liberadas: El millonario Christian Grey y su nueva esposa, Anastasia, disfrutan la vida al máximo sin sospechar que una amenaza terrible se cierne sobre ellos.



9 de septiembre

Corazón loco: Fernando Ferro es un prestigioso traumatólogo que puede considerarse un tipo dichoso: Cada día al levantarse lo abraza una mujer que lo ama, comparte el desayuno en familia y parte rumbo a un respetable trabajo en el cual tiene amigos que lo quieren y colegas que lo respetan. Tiene, en resumen, una vida perfecta. Bueno, casi perfecta. Porque en realidad no tiene una vida, sino dos. De lunes a jueves, su mujer es Paula. Y de viernes a domingo, Vera.



Guapis: Amy, de once años, comienza a rebelarse contra las tradiciones de su familia conservadora cuando queda fascinada con un equipo de baile de espíritu libre.



La Línea: La sombra del narco: Entra en La Línea, la ciudad costera española convertida en el centro del tráfico de drogas de Europa, y conoce a los agentes del orden decididos a cambiar eso.



El dilema de las redes sociales: Este híbrido documental-drama explora el peligroso impacto humano de las redes sociales, con expertos en tecnología dando la alarma sobre sus propias creaciones.



10 de septiembre

La niñera: Reina Letal: Dos años después de que Cole sobreviviera a un culto de sangre satánico, está viviendo otra pesadilla: la escuela secundaria. ¿Y los demonios de su pasado? Aún siguen haciendo de su vida un infierno.



12 de septiembre

La gran aventura LEGO: Emmet, una figurita Lego absolutamente normal, es confundida, por error, con la persona más extraordinaria del mundo Lego, una especie de mesías que va a salvarlos de las maquinaciones del Mega Malo, pero Emmet no está preparado en absoluto.



15 de septiembre

Justin Bieber: Never Say Never: El joven cantante pasa de sus comienzos humildes como artista callejero en Stratford, Ontario, para convertirse en una superestrella a nivel mundial con un concierto agotado en el Madison Square Garden.



El milagro de Todos los Santos: Michael Spurlock dejó su trabajo y se convirtió en pastor religioso. Le encomendaron clausurar una iglesia y vender las tierras adyacentes, pero en lugar de eso, la usó para acoger a un grupo de refugiados de Myanmar necesitados de ayuda, quienes comenzaron a trabajar los terrenos que los superiores eclesiásticos de Spurlock le habían pedido vender.



Gracias por tu servicio: Los soldados estadounidenses Adam Schumann, Tausolo Aeiti, Will Waller y Michael Emory regresan a casa después de la guerra en Iraq. Con los recuerdos del campo de batalla todavía latentes, comienzan una larga rehabilitación física y emocional.



16 de septiembre

El diablo a todas horas: Desesperado por salvar a su mujer, Willard Russell (Robert Pattinson) convierte sus oraciones en un sacrificio. Las acciones de Russel llevan a su hijo Arvin (Tom Holland) a pasar de ser un niño que sufre abusos en el instituto a convertirse en un hombre que sabe cuándo y cómo ha de pasar a la acción. Los acontecimientos que se dan lugar en Knockemstiff (Ohio) desatan una tormenta de fe, violencia y redención que se desarrolla a lo largo de dos décadas.



El practicante: Ángel (Mario Casas) trabaja como técnico en emergencias sanitarias a bordo de una ambulancia. Tras sufrir un grave accidente, su vida junto a Vane (Déborah François) empieza a desmoronarse. Obsesionado con la idea de que ella le es infiel, convertirá su vida en un infierno del que será difícil escapar.



21 de septiembre

Una canción de amor para Latasha: El asesinato de Latasha Harlins se convirtió en un punto álgido de los disturbios de 1992 en Los Ángeles. Este documental explora de manera evocadora la vida y los sueños de la joven de 15 años.



22 de septiembre

Lady Bird: Marion McPherson, una enfermera de California, trabaja incansablemente para sustentar a su familia desde que su esposo quedó desempleado. Marion tiene problemas con su hija adolescente, de inclinaciones artísticas y temperamento fuerte.



El hilo fantasma: Londres, década de 1950, Reynolds Woodcock y su hermana, Cyril, son los diseñadores de moda más aclamados de Inglaterra. Sin embargo, todo cambia cuando Reynolds encuentra en la joven Alma a su musa y su amante.



23 de septiembre

Enola Holmes: Enola Holmes es una película de misterio basada en la serie de libros homónima de Nancy Springer. La película fue dirigida por Harry Bradbeer y escrita por Jack Thorne. Es protagonizada por Millie Bobby Brown como la personaje del título, quién a su vez también es productora de la película.



Verdad o reto: Un juego de "verdad o reto" se convierte en una pesadilla infernal para un grupo de universitarios de vacaciones en México. Las reglas son simples: decir la verdad o morir, cumplir el reto o morir, dejar de jugar o morir.



30 de septiembre

El sorprendente Hombre Araña: La investigación de Peter Parker para resolver la desaparición de sus padres lo coloca en el camino de un choque con el alter ego mortal de un científico conocido como el Lagarto.



Los chicos de la banda: Basada en la obra de Mart Crowley. El descontento surge en una fiesta de cumpleaños homosexual cuando un heterosexual llega.



Series

1 de septiembre

The Promised Neverland (Temporada 1)

Blue Exorcist (Temporada 2)

Desaparecido (Temporada 1)

Fate/Grand Order: First Order (Temporada 1)

Grey’s Anatomy (Temporada 16)

Keeping Up with the Kardashians (Temporadas 3 y 4)

Top Chef (Temporadas 3 y 4)

Beyblade Burst Turbo (Temporada 1)

Exploradores espaciales (Temporada 1)

Thomas y sus amigos (Temporada 24)



2 de septiembre

Chef’s Table: BBQ (Volumen 1)

Escándalos millonarios: India (Temporada 1)



3 de septiembre

El joven Wallander (Temporada 1)



4 de septiembre

Lejos (Temporada 1)

Spirit: Cabalgando libre – Academia de equitación (Parte 2)



8 de septiembre

StarBeam (Temporada 2)



9 de septiembre

Organízate con el método The Home Edit (Temporada 1)



10 de septiembre

The Gift (Temporada 2)

Memorias de Idhún (Temporada 1)



11 de septiembre

Casi una duquesa (Temporada 1)



14 de septiembre

Close Enough (Temporada 1)



15 de septiembre

Las crónicas del taco (Volumen 2)

Izzy y los koalas (Temporada 1)



16 de septiembre

Criminal: Reino Unido (Temporada 2)

Baby (Temporada 3)

Símbolos (Temporada 2)

¡A cantar!: EE. UU. (Temporada 1)



17 de septiembre

Dragon’s Dogma (Temporada 1)

100 días para enamorarnos (Temporada 1)



18 de septiembre

Ratched (Temporada 1)

Jurassic World: Campamento Cretácico (Temporada 1)



22 de septiembre

Mighty Express: Aventuras sobre rieles

Chico Bon Bon: Un mono con herramientas



24 de septiembre

The Chef Show (Temporada 2)



25 de septiembre

Sneakerheads (Temporada 1)

Country-Ish (Temporada 1)



28 de septiembre

Elecciones, en pocas palabras (Temporada 1)



Documentales

1 de septiembre

Felipe Esparza: Malas decisiones



3 de septiembre

Afonso Padilha: Alma de pobre



7 de septiembre

Mi maestro el pulpo



15 de septiembre

Michael McIntyre: Showman

Criogenización: Vivir dos veces



21 de septiembre

El papa Francisco: Un hombre de palabra



29 de septiembre

Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia – Stand Up



30 de septiembre

El caso Watts: El padre homicida