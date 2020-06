La pensión: El drama de cientos de ex futbolistas en Colombia

La ilusión de la gran mayoría de personas –después de cumplir su vida laboral útil– es lograr una pensión. Este sueño abarca a los futbolistas de décadas pasadas, que durante años engrandecieron a los clubes y divirtieron a los aficionados.



Sin embargo, según un censo que hicieron miembros de la desaparecida Afucol, que busca recuperar vida y personería jurídica en menos de 20 días, cerca de 500 ex jugadores profesionales están atravesando situaciones muy complicadas en la parte económica, y aunque a uno de ellos, Miguel Escobar, le llegó la notificación, lleva 16 meses sin que el Fondo de Pensiones empiece a pagarle las mesadas.

Este doloroso tema involucra a uno de los mejores defensas de nuestro país, Miguel Escobar, quien en julio de 2016 fue operado de un cáncer en la garganta y ahora se vale de un aparato para poder comunicarse: “Llevo 16 meses después de la sentencia y esta es la hora que todavía no me han pagado la primera mensualidad”.

Miguel señaló que “el Cali ya giró el dinero a Colpensiones, pero ellos no ha hecho la liquidación, no sé qué es lo que hace falta. Lo que quiero es que me paguen en vida”.



Lo que se pudo conocer es que lo quieren pensionar con el salario mínimo. “Tengo que entrar a pelear porque me quieren pagar un salario mínimo y yo ganaba más, tengo que ir a la Dimayor para que me dé la copia de mi último contrato, ya puse una demanda”.

Escobar jugó en Pereira, Deportivo Cali (4 veces campeón y el hombre que más partidos estuvo con el club), la Selección Colombia que fue segunda en la Copa América de 1975 y cerró en Santa Fe en 1981.



“Ya tengo 75 años y uno viejo en cualquier momento estira la pata, pero bueno, ojalá que lo que yo no pueda hacer lo logre mi señora. Tenía un taxi y raíz de mi problema me tocó venderlo. Gracias a Dios tengo dos hijas profesionales que me dan la mano”.

Entre tanto, el astro tumaqueño Willington Ortiz, consultado sobre ese tema explicó: “Estamos en ese proceso, tanto los clubes como Millonarios dice que no reconoce porque ahora no se llama Millonarios sino Azul y Blanco, el Cali y el América no se han manifestado, entonces estamos en ese proceso”.



¿Cómo analiza aquello de que en Colombia solo Miguel Escobar esté pensionado y que aún tiene inconvenientes con el tema? “Ese es un derecho que tienen los que trabajan y ahorran para eso. Lo otro es que los empresarios a veces dueños de las empresas no reconocen que el trabajador ahorra un tiempo y que esa plata la tienen que pagar al Fondo de Pensiones para llegar a eso y lo importante es que los jugadores de fútbol y los trabajadores no preguntamos cómo va la pensión, sino que cuando llega la edad averiguan y se da cuenta que no le han pagado la pensión al Fondo y allí empiezan los problemas”.

¿No piensa que si hubiese nacido en una época más reciente y con el gran fútbol que tenía, tal vez no estaría hablando de pensión? “Así es, pero resulta que la realidad es otra. Si hubiese estado en esta época no estuviésemos en la campaña por Tumaco, sino que sacaríamos el dinero, le lleváramos a la gente los mercados, los insumos médico y la ayudábamos, pero la realidad es otra, por eso estamos luchando para que la pensión pueda aparecer y tener otra realidad en la vejez, esa es la idea”.



Por su parte, Héctor ‘la Sombra’ Martínez, quien en 1954 se convirtió en el arquero menos vencido del campeonato colombiano con Boca Juniors, al recibir apenas 3 goles, lucha desde hace 9 años contra un cáncer en la tiroides -con metástasis al pulmón- echando mano del Sisbén para la atención médica y se encuentra hospedado en casa de una hija en Cali.

Hector la Sombra Martínez Foto: Archivo particular

Martínez nació el 16 de abril de 1933 (tiene 87 años), jugó hasta 1968 y lo hizo en 10 de los 14 equipos de entonces: También militó en América, Deportivo Cali, Quindío, Tolima, Pereira, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga y Once Caldas. Solo le faltaron Millonarios, Nacional, Junior y Sporting de Barranquilla.



Reconoce que “en esa época no sabía que había pensión ni tampoco sé que hicieron la plata que nos sacaban, ningún club me ha dicho ‘tenés derecho a pensión’”.

Agrega que “no me duele decirlo, estoy de posada donde mi hija Yormari hace tres meses en el barrio Bretaña. Me defendí hasta donde pude haciendo lechonas, pero ya no estoy en condición”.



Mientras tanto, el también ex defensor central Astolfo Romero sostiene que “en Colombia somos más de 500 ex futbolistas con derecho a pensión y vamos a luchar por ese derecho. En mi caso, un día fui a la Dimayor y a la Federación a pedir las constancias del tiempo que trabajé en equipos como Quindío, Cali, Santa Fe y Bucaramanga, así como en la Selección Colombia, pero se negaron a darme las certificaciones. Eso va contra todo lo que promulga el derecho laboral en Colombia”.

Astolfo Romero jugó con Pelé en el mismo equipo en 1982. Foto: Archivo particular

Romero concluye que “los clubes siguen que el problema no es de ellos, sino de la directiva de años atrás, que no tienen nada que ver, y la problemática es muy grande. Nosotros con ‘Batato’ Castro, Eduardo Emilio Vilarete, Juan José Galeano, Germán Morales, con muchos ex jugadores profesionales para que nos paguen y nos pensionen. Necesitamos el apoyo de todos para que los clubes se sientan presionados y el Estado también nos ayude. Hablamos con Rafael Pardo cuando ministro de Trabajo, y tampoco nos salió con nada”.



“En 1981 teníamos una agremiación que luchaba por los derechos de los jugadores, pero los dueños de los clubes acabaron con ella. Nosotros ganábamos bien en esa época, pero nos trataban con una mercancía, estábamos pidiendo la salud y muchos derechos, pero amenazaron a los jugadores que si pertenecían a la agremiación tenían que irse de los equipos. Así acabaron con ella”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces