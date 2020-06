Así criticaron a Zidane por titularidad de James contra Real Sociedad

Zinedine Zidane dice que todos cuenta para él y que todos tendrán su oportunidad. Pues sus palabras se hicieron realidad este domingo, cuando James Rodríguez fue titular con Real Madrid en un importante partido contra Real Sociedad.

El partido estuvo marcado por las polémicas arbitrales, pero los medios también hicieron el análisis de los jugadores que participaron en ese encuentro.

Sobre James, Marca escribió que “Sorprendió Zidane con la inclusión de James en el once. Nadie esperaba al colombiano, fuera de foco. Y seguramente a nadie contentó, fuera de forma como demostró estar. Lógicamente la inactividad le pasó factura. Difuso, sin ritmo, sin encontrar tampoco su sitio, ni en izquierda ni en derecha, mejoró en la segunda mitad jugando por dentro. Para brillar necesita continuidad, y es más que dudoso que Zidane se le vaya a conceder.".

AS también hizo su análisis del colombiano y escribió que estuvo “lento y desaparecido. La posición en la que le colocó Zidane (extremo derecho) tampoco le ayudó, porque es un futbolista de toque y no de desborde. Sólo brilló en las jugadas en las que centró su posición".

Pero la polémica más grande se armó en El Chiringuito. Allí, los panelistas se añadieron al opaco partido de James, pero criticaron más a Zidane por la titularidad de un jugador que no actuaba en el once inicial desde hace ocho meses y que, claramente, no es de sus predilectos.

Además de esta discusión, también se debatió la presencia de James Rodríguez sobre Hazard y otros jugadores con más continuidad. Sin embargo, también lo defendieron porque algunos argumentaron que la falta de ritmo y confianza no le permite tener el mejor desempeño posible.