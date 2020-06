'Manga' Escobar lo suelta todo: 'Los jugadores somos envidiados'

Andrés ‘Manga' Escobar era uno de los jugadores más destacados del Cúcuta antes de este parón que generó la pandemia del coronavirus. El equipo motilón ya mostró una carta anunciando su regreso a entrenamientos y esperan que este tiempo le haya servido al jugador para seguir mejorando.

Y es que este tiempo alejado de las canchas ha sido un espacio para que Manga reflexionara o al menos eso es lo que ha demostrado hasta el momento. Hace unas semanas destapó su corazón y señaló que estaría dispuesto a volver a Millonarios, pues allí siente que vivió su mejor momento en Colombia.

Ahora, en entrevista con La Red, Manga habló sobre lo que ha sido su vida fuera de los campos de juego, pues ha tenido muchas polémicas por su gusto por la fiesta y hasta acusaciones de llegar en malas condiciones a los entrenamientos.

“Lo que pasó en Tolima fue un episodio complejo. Yo estaba mal de la cabeza y ese día hice todo mal. Salí, me fui de joda, me paró la policía", recordó.

Además añadió que por algunos episodios sintió mucha pena: “Me daba vergüenza porque yo era señalado. Cuando la gente pide un favor y von no lo hacés se van a acordar toda la vida de eso, pero nunca se van a acordar de los favores que vos les has hecho. Es decir, se van a acordar siempre de lo malo. Yo era señalado y por momentos sentía vergüenza".

Y es que a Manga lo han puesto como uno de los jugadores polémicos por su gusto a la vida nocturna, sin embargo, él se defiende expresando que solamente lo hace en sus vacaciones y hasta recordó un episodio con Juan Guillermo Domínguez.

“En vacaciones todos los jugadores salimos, o al menos la mayoría. La gente me critica porque yo soy Andrés Escobar. Cuando pasó lo de Carachito, nosotros estábamos en vacaciones, pero como yo ya tenía antecedentes al único que señalaron fue a mí, son cosas que uno va aprendiendo a manejar durante la vida. Yo estoy muy tranquilo con la vida que me tocó porque soy famoso, tengo un empleo, tengo mi familia, mi hijo. Hay gente que mata, viola, yo no he hecho nada de eso ni nada que dé cárcel", expresó.

Escobar reconoce que, así como muy pocos, él es un privilegiado por la profesión en la que se desempeña, pues eso le ha permitido un estilo de vida que muchos otros quieren tener.

“Hay gente que aumenta las cosas porque no tiene nada qué hacer. Hay gente que le molesta que uno triunfe en la vida y esperan el primer bache para matarlo a uno. La mayoría de los jóvenes en Colombia les gustaría tener la vida que tengo yo, así les moleste y les duela. Nosotros los jugadores somos envidiados porque con 20 o 22 años, la mayoría de los jugadores tenemos el futuro en la parte económica resuelto. Entonces hay unos que con 20 años apenas están iniciando su vida y les molesta que nosotros ya hayamos dado un paso tan grande”, admitió.

Y aunque lleguen las críticas, Manga asegura que ha sido feliz con su vida y que su felicidad está en lo que hace.



“Si te digo que no me gusta la fiesta estaría mintiendo. A mí me gusta. Capaz que para algunos el placer está en viajar, en conocer otros países. Para mí no, para mí es salir con mis amigos, estar con los que nunca estoy durante el año porque nosotros solo vamos unos pocos meses a la casa. Solo en junio y en diciembre puedo compartir con ellos. Eso no me hace ni buena ni mala personas porque no necesito la aprobación de la gente para saber quien soy, yo lo sé. Si caigo bien, me alegra, sino me da igual”.

Además admitió que “no me arrepiento de nada porque con las piedritas que me he tropezado o me han tirado las estoy utilizado y estoy formando una casita para que nadie me toque ni a mí ni a mi familia. Yo soy muy consciente de las cosas que he hecho en mi vida. Me he equivocado, como cualquier personas, porque la gente piensa que uno es perfecto y no. Cuando cometía estos errores yo estaba con 26, 27 años, estaba empezando a penas la vida".