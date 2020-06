¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pruebas, sistemas y más para reinicio de fútbol

Comienza la semana que definirá el qué, cómo y cuándo del regreso del fútbol en Colombia, tras la suspensión por el coronavirus covid-19.

El 27 de junio, en asamblea de Dimayor, se decidirán asuntos clave como la elección del laboratorio que practicará las pruebas para detectar el coronavirus covid-19, se decidirán asuntos definitivos como cuáles y cuántas sedes tendrán partidos en el regreso del torneo y qué sistemas se utilizarán en la Primera A y la Primera B teniendo en cuenta lo apretado del calendario y se discutirán asuntos económicos relacionados con el dinero de la TV internacional y la permanencia del presidente Jorge Enrique Vélez. Aunque estos últimos asuntos, ante la premura del tiempo, podrían ocupar una nueva reunión... pero esa es otra discusión.



Posibles sistemas de campeonato



Será un tema urgente de discusión pues marcará el calendario, que se espera comience en la última semana de agosto y finalice hacia el 20 de diciembre, y determinará también el estricto cronograma de toma de muestras y sus costos.



En la A existen dos opciones a discutir: terminar el torneo que ya comenzó y del que se jugaron 8 fechas o hacer borrón y cuenta nueva y con 4 grupos, cuartos de final, semifinal y final. La idea de los equipos grandes y de varios presidentes más, según las consultas de FUTBOLRED, es que se mantenga el que ya comenzó. Pero las asambleas suelen tener vida propia y cambiar sobre la hora muchas decisiones que parecen tener apoyo mayoritario.



En la Primera B existe también la idea de mantener el modelo inicial como plan A y el torneo de los grupos (zonales), con cuartos de final, semifinal y final, pero no son las únicas opciones pues varios de los 16 presidentes han hecho llegar más alternativas que tendrán que discutirse el próximo sábado.



El cronograma y las pruebas



La discusión central será la terminación de esta fase de 'Planeación' y 'Alistamiento', etapa 0 y 1, que precisamente se dispuso para estas discusiones logísticas y que irá hasta el 12 de julio (semanas 8 y 7 del calendario de regreso).



Si las cosas van bien, habrá un siguiente paso que es la 'Condición de salud' (etapa 2), en la que comenzarán las pruebas médicas de rigor a los jugadores. En la Primera A, se trata de 800 pruebas RT/PCR, que comenzarán el 13 de julio. Para la siguiente semana, del 20, al 26, están previstas las pruebas IgG/IGM o pruebas rápidas y para la siguiente semana, del 20 al 26, una tanda más de estas mediciones, tras las cuales comenzarán los primeros entrenamientos de jugadores, y así hasta el 16 de agosto.



Será entonces, siempre según el plan, cuando los jugadores pasen de los 'Entrenamientos de bajo riesgo' en grupos pequeños en las sedes de los clubes, a las prácticas grupales o 'Entrenamiento específico', que comenzará, en la semana del 17 al 23 de agosto, con nuevas pruebas RT/PCR. Hasta aquí solo se medirían los jugadores y miembros de las listas de 40 personas de cada club. En este momento empezarían a ser controlados también los árbitros, que requerirían de 100 controles, más 50 de personal logístico de Dimayor. Serán 950 pruebas.



Entre el 24 de agosto y el 30, cuando según los cálculos mas optimistas podrían jugarse los primeros partidos en el reinicio de la Liga I 2020, nuevamente serán necesarios los controles rápidos, que se repetirán semanalmente hasta el 28 de septiembre, cuando de nuevo se hará otra tanda de exámenes específicos. Estos últimos se repetirán una vez, al final de cada mes hasta noviembre, y en el intermedio solo habrá pruebas rápidas. La temporada finalizaría el 20 de diciembre.



En el caso de la Primera B se proyecta el mismo calendario de pruebas específicas y rápidas que en el modelo de la A, pero hay un cambio en las cifras que podría inclinar la balanza: en el primer modelo, terminando el campeonato que ya comenzó, serían necesarias 11.456 pruebas, en el segundo formato se necesitarían 10.112. Eso, en términos de gastos, es un tema clave.



¿Cuánto costarán las pruebas?



Este sábado, cuando lleguen los 36 presidentes a la asamblea, tendrán que cruzar varias cuentas: cada sistema de campeonato cambia el costos de la implementación del protocolo y eso, en tiempos de crisis, no es un detalle menor.



El costo total de las pruebas está sobre los 2.000 millones de pesos, con sutiles diferencias entre un sistema y otro, que incluyen los gastos de Copa Colombia y del personal médico necesario en los estadios. El cálculo es así:



1. Liga y Torneos terminando como ya comenzaron la Copa Colombia, costaría $2.187.227.000

2. Liga terminando como ya comenzó y Torneo en el formato 2 (con 4 grupos), costaría $2.090.660.000

3. Liga en formato de grupos y Torneo terminando lo que ya empezó (cuadrangulares) costaría $2.084.740

4. Liga y Torneo en formatos nuevos, con grupos, cuartos de final, semifinal y final, costaría $1988.180.000



Aquí vale la pena aclarar que no será la cotización más económica la que tenga mayor apoyo, pues en el intermedio hay cuestiones deportivas, de puntos ganados que definirán ascensos y clasificaciones a copas internacionales, que pesarán más a la hora de decidir que el costo. A fin de cuentas, Dimayor tiene los recursos para financiar todo el operativo y las diferencias entre uno y otro modelo no son demasiado grandes. Otro asunto será cómo jugará la pugna de apoyos 'políticos' a la presidencia, que podría terminar siendo la gran noticia del 27 de junio.