El fútbol no da tregua y los colombianos se preparan: semana apretada

¡Semana apretada! Luego de un puente festivo lleno de fútbol y con varios colombianos como protagonistas, los clubes no dan tregua y con pocos días de descanso, ya se preparan para una nueva jornada liguera en medio de un contexto de emergencia sanitaria.

Las principales ligas de Europa regresaron y los calendarios son bastante apretados, en una semana llena de fútbol, estos son los colombianos que hay que seguir, no todos serán titular, pero sin duda alguna, son parte esencial de sus respectivos planteles:



La Liga



Con la vuelta de James Rodríguez después de varios meses de ausencia, Real Madrid asumió el liderato parcial de La Liga tras la victoria frente a Real Sociedad. Los merengues volverán a tener acción el próximo miércoles cuando reciban al Mallorca de Juan Camilo Hernández. ¿Volverá a tener minutos James Rodríguez?



Real Madrid vs. Mallorca

Miércoles 24 de junio

Hora: 3:00 p.m.

TV: 610 DirecTV



El mismo miércoles también juega el Celta de Vigo del defensor Jeison Murillo, el colombiano viene de anotar en la goleada 6-0 sobre el Alavés, el próximo reto del equipo celeste será frente a Real Sociedad.



Real Sociedad vs. Celta de Vigo

Miércoles 24 de junio

Hora: 12:30 p.m.

TV: 610 DirecTV



Siguiendo con la competencia en España, Santiago Arias estará a disposición del ‘cholo’ Simeone en el partido de este martes del Atlético de Madrid frente al Levante, los colchoneros siguen en la pelea por quedarse con los puestos de clasificación europea.



Levante vs. Atlético de Madrid

Martes 23 de junio

Hora: 12:30

TV: 610 DirecTV





Serie A



Después de coronarse campeón de la Copa Italia, Napoli retoma competencias en la Serie A, el club del sur de Italia tiene como referente a David Ospina por sus destacadas actuaciones. El equipo de Gattuso visita este martes Verona para enfrentarse al Hellas. Este mismo día jugará el Genoa de Cristian Zapata, cuando reciba al Parma por la fecha 27 de la liga.



Hellas Verona vs. Napoli

Martes 23 de junio

Hora: 12:30

TV: ESPN 2



Genoa vs. Parma

Martes 23 de junio

Hora: 2:00 p.m.

TV: Fox Sports



El miércoles tendrá turno Duván Zapata y Luis Fernando Muriel con Atalanta, el equipo de Gasperini viene de golear 4-1 al Sassuolo y recibe en su casa a Lazio, en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Comienza la lucha por los primeros lugares.



Atalanta vs. Lazio

Miércoles 23 de junio

Hora: 2:30 p.m.

TV: ESPN



Por otra parte, Juan Guillermo Cuadrado volverá a tener acción el viernes, con pocos días de descanso, la Vecchia Signora recibe en su estadio a Lecce, y espera ratificar lo hecho en la temporada con la consecución de los tres puntos.



Juventus vs. Lecce

Viernes 26 de junio

Hora: 2:45 p.m.





Premier League



Dávinson Sánchez continua con su buen nivel en el Tottenham y este martes recibirá al West Ham de Carlos Sánchez en duelo londienense. Los de Mourinho deben ganar para quedarse en puestos de clasificación a torneos internacionales.



Tottenham vs. West Ham

Martes 23 de junio

Hora: 2:00 p.m.

TV: ESPN



Por otra parte, Jefferson Lerma, frecuente en la alineación titular visita el miércoles al Wolverhampton con el Bournemouth, mientras que el Everton de Yerry Mina, que aún no se sabe si estará disponible, viaja para jugará frente al Norwich City.



Norwich vs. Everton

Miércoles 24 de junio

Hora: 12:00 p.m.



Wolverhampton vs. Bournemouth

Miércoles 24 de junio

Hora 12:00 p.m.