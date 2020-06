Lo que viene para el Real y Barcelona: ¿qué calendario es más fácil?

Real Madrid le ganó por 1-2 a la Real Sociedad y se quedó con el liderato de la Liga de España. El conjunto merengue tiene 65 puntos, los mismos que Barcelona.



Barcelona dio un paso al costado tras empatar con Sevilla y se mantuvo con 65 unidades, quedando segundo por diferencia de gol en enfrentamientos con el Real Madrid. Es decir, de sumar todos los puntos los dos equipos en los 8 partidos que quedan, el campeón sería el Real Madrid. Ahora, ¿a quién le favorece más el calendario?

El calendario que le queda al Madrid:

Real Madrid vs. Mallorca (puesto 18)



Espanyol vs. Real Madrid (puesto 20, último)



Real Madrid vs. Getafe (puesto 5)



Athletic (puesto 9) vs. Real Madrid



Real Madrid vs. Alavés (puesto 13)



Granada (puesto 10) vs. Real Madrid



Real Madrid vs. Villarreal (puesto 6)



Leganés (puesto 19) vs. Real Madrid

El calendario que le queda a Barcelona:

Barcelona vs. Athletic (puesto 9)



Celta de Vigo (puesto 16) vs. Barcelona



Barcelona vs. Atlético de Madrid (puesto 3)



Villarreal (puesto 6) vs. Barcelona



Barcelona vs. Espanyol (puesto 20, último)



Valladolid (puesto 15) vs. Barcelona

​

Barcelona vs. Osasuna (puesto 12)



Alavés (puesto 13) vs. Barcelona