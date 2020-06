Julio Comesaña contó una historia amarga con Michael Ortega en Junior

Julio Comesaña está al frente del Junior para lo que resta de este 2020, el que podría ser su último como entrenador de un equipo de fútbol.

Aunque el fútbol está detenido, el entorno de los tiburones tuvo una semanas muy revolucionadas por cuenta de las declaraciones de Iván René Valenciano y Michael Ortega. En aquel momento, el exjugador manifestó que el volante no debería volver a Junior, mientras que él le respondió y le recordó la mano que le brindó en el pasado.

En diálogo con el programa barranquillero Todos Juegan, Comesaña habló sobre Michael Ortega y recordó una vieja historia con él.

“Ortega estuvo conmigo, tuvimos inconvenientes, recuerdo que separé tres jugadores y eso me costó la salida del club, pero me fui tranquilo. Después un día enfrentamos al Caldas y él estaba. Lo había visto jugar un par de partidos muy buenos, me lo encontré en un aeropuerto y lo felicité", dijo.

Sin embargo, sin mencionar a Valenciano, desaprobó sus palabras: “No me gusta descalificar a nadie. Una cosa es una crítica, decir que tal jugador no está para Junior y otra cosa es decir que está acabado"

Ortega está como jugador libre luego de su paso por Chipre y está en la búsqueda de su futuro club, aunque no ha decidido si jugará o no en el fútbol colombiano.