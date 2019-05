Dos derrotas en Palmaseca lleno: ¿presión para los jugadores del Cali?

Las datos son elocuentes y con antecedentes similares: Gran ambiente en el estadio con más de 20.000 espectadores, rivales con técnico encargado ante los malos resultados y al final, derrota verdiblanca.

Deportivo Cali ha jugado dos partidos de local en Palmaseca ante Junior y Nacional, y en los dos se fue perdedor, cuando tenía todo para ser líder del cuadrangular B de la Liga Águila I-2019.



Lo anecdótico es que ese impresionante marco de público entusiasta, antes que ser definitivo para celebrar una victoria, ha terminado con caras largas y de preocupación ante la mala definición de los jugadores en la cancha.



Claro que había expectativa, porque el Cali había empatado 1-1 en Ibagué con una buena actuación, pudiendo incluso traerse los tres puntos. Y en Medellín fue superior a Nacional, derrotándolo 1-3 en un marcador que se quedó corto, con una presentación todavía más notable.



Por ello, el cuadro verdolaga venía casi moribundo, sin el brasileño Paulo Autuori en el banco tras presentar su carta de renuncia al caer 4-1 con Fluminense en Copa Suramericana, y todos creían que acá recibiría la estocada. Pero Nacional se impuso 0-1 y tomó vida, dejando el grupo con los cuatro integrantes con opciones de clasificación.



FUTBOLRED habló con tres especialistas en su rama: el psicólogo deportivo Juan Pablo Ortiz y los comentaristas Mario Alfonso Escobar y José Alberto Ortiz, para conocer su opinión de lo que puede estar ocurriéndole al conjunto que dirige Lucas Pusineri.



El psicólogo deportivo Juan Pablo Ortiz señala que “desde mi análisis infortunadamente no tengo la experiencia de lo que está sucediendo internamente desde el ámbito psicológico, pero desde mi visión pienso que al Cali le falta todavía desarrollar el fútbol bajo presión, esto es que en vez de estar relajado en su casa lo que hace es sentirse presionado, y ese factor es el público, que tampoco sabe manejar sus emociones y en vez de apoyar al equipo cuando esté jugando mal o hace un mal pase o van pasando los minutos y el gol no es tempranero, la gente se va desesperando y comienzan a insultar o a silbar, o a criticar a determinado jugador. El futbolista lo escucha, comienza a sentir esa presión y pierde totalmente su concentración. No es como en otros equipos, como por ejemplo en estos días escuchaba a Óscar Córdoba decir que Boca Juniors a pesar de ir perdiendo la hinchada sigue alentando, y si recibe un segundo gol, siguen apoyándolo, sin insultos, por eso es que se convierte en el jugador número 12. Eso es lo que le falta a la hinchada de Cali, el futbolista de acá lo que hace es asustarse, así suene un poco ofensivo o chistoso, el estadio muy pocas veces se llena y cuando hay más de un 50% el jugador se asusta, siente ese compromiso y no lo hace de la mejor manera, porque esa misma hinchada lo presiona.



A su turno, Ortiz explicó: “Por su parte, Nacional era un equipo que estaba prácticamente eliminado, que ya tenía el agua sucia y las críticas encima, entonces perder o ganar les daba igual por la mala campaña, por eso salió el técnico. Tenían menos presión que el Deportivo Cali, de hecho se ve en la forma de Barcos patear el penalti. Era tanta la tranquilidad que tenían ellos que se dio el lujo de cobrar así. Al Cali le falta trabajar más el plantel con los resultados en contra, es como a si a uno lo insulta la esposa o un hijo, duele más; distinto a cuando lo hace un vecino. Si a ti te insultan en el Atanasio Girardot o en el Metropolitano te da igual, porque estás preparado mentalmente que en cualquier momento lo van a hacer, pero no se preparan para que los insulte su propia gente”.







Entre tanto, Mario Alfonso Escobar, director del Corrillo de Mao, afirma que “es algo que he venido sosteniendo, lamentablemente pasa con los dos equipos de la ciudad que cuando hay una amplia convocatoria no dan la la talla, parece que la presión en vez de influir sobre el visitante lo hace sobre los locales, América llenó el estadio con el Cali y perdió. El Cali estuvo acompañado por una gran cantidad de hinchas ante Junior y Nacional y también salió derrotado, pareciera que ese entusiasmo de los aficionados en vez de contagiarlos los amilana, creo que perdió la chace más clara que tenía de irse de primero en su grupo y aparte de eso dejó vivo a un Nacional que venía moribundo ahora los cuatro tienen opción de clasificar ”

Por su parte, José Alberto Ortiz, comentarista de Caracol Radio, señaló que “para mí es una coincidencia que cuando los estadios se llenan los equipos de Cali no ganan, no quiero pensar que sea una cuestión de miedo escénico, considero que ya hay jugadores de recorrido, de experiencia y que no deberían sentir ese miedo escénico ante la responsabilidad de un triunfo frente a una numerosa asistencia al estadio”.



José Alberto agregó: “Considero que se está presentando es una irregularidad en el rendimiento individual y colectivo, y eso hace que los resultados no se den. Hoy juega muy bien un partido y mañana muy mal, hay cosas puntuales , que por ejemplo, no sé si trabajan lo suficiente para que después den respuesta en la competencia, que sean solución o argumento en un partido: la pelota quieta, ni Deportivo Cali ni América tienen cobradores de pelota quieta. Jerson González en una rueda de prensa nos confesó que quienes están encargados de ese tema no la entrenan suficiente porque no hay tiempo y además no les ve iniciativa de quedarse como él y ‘Guigo’ Mafla lo hacían, me parece que se unen esas cosas, la irregularidad individual y colectiva, la falta de cosas puntuales como la pelota quieta, la falta de definición, la falta de técnica de quienes llegan por los costados a tirar centros, en el caso de Didier Delgado, Mosquera, Daniel Quiñones. No creo que es una cuestión de temor escénico, porque sería algo muy grave”.



Con los resultados del fin de domingo, Tolima y Junior suman 6 puntos por 4 de Cali y Nacional. Los ‘azucareros’ visitarán a los ‘tiburones’ y Tolima a Nacional, probablemente el domingo 2 de junio. El lateral derecho Juan Camilo completó cinco tarjetas amarillas.



Entre semana hay un receso en los cuadrangulares, pero el Cali hará este lunes un vuelo chárter a Montevideo para enfrentar a Peñarol el miércoles (5:25 p.m.) en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Suramericana. La serie está igualada 1-1.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces