Juan Dinneno explotó tras el arbitraje de Herrera en Cali vs. Nacional

Luego del partido que Cali perdió con Nacional, Juan Dinenno, una de las figuras del conjunto vallecaucano, se mostró bastante molesto por el arbitraje de Carlos Herrera, quien tomó decisiones que afectaron a los dos equipos.



“Una falta que no es falta terminó en gol y un penal que no nos cobran, cuando íbamos cero a cero, que la misma jugada, idéntica, con la misma distancia entre defensor, mano y pelota, en un área la cobra y en la otra no. Somos conscientes que eso influye en el resultado ¿no?”, dijo el delantero argentino.



Y es que luego del final del partido, los aficionados que estaban en el Palmaseca tuvieron duras críticas para los jugadores en el terreno de juego por haber perdido contra Nacional y darle esperanzas de pelear por llegar a la final.



“Pasan cosas como las que pasó recién, que los chicos están entrenando a las ocho o nueve de la noche, porque hay que preparar otros compromisos, y la gente nos reclama con total autoridad. Ellos (hinchas) son el motor de esta pasión, que llenen la cancha, pero que nos reclamen a nosotros, que desde el 4 de enero hacemos un esfuerzo muy grande, con mucha pasión”, añadió Dinenno.

Juan Ignacio mostró su molestia porque esas malas decisiones arbitrales afectaron el resultado del encuentro y Cali perdió una posibilidad para ponerse en la punta del grupo B y acercarse a la final de la Liga, el objetivo por que trabajan desde enero.



“Nosotros somos unos privilegiados por jugar en este equipo y por ser futbolistas profesionales, pero el esfuerzo días fuera de casa, yo tengo un bebé que casi no lo veo, cada vez que vuelvo de viaje ha aprendido algo nuevo, y verse perjudicado de esa manera da mucha impotencia”, finalizó.