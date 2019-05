‘Me quedo con la voluntad que mostraron mis jugadores’: Lucas Pusineri

Pese a la derrota 0-1 frente a Nacional, la segunda consecutiva como local en el cuadrangular B, el técnico Lucas Pusineri afirmó que el Deportivo Cali mantiene intactas sus aspiraciones, que tuvo varias opciones de gol que no concretó, y que si aún le hubiera ganado al cuadro verdolaga este domingo en Palmaseca, en las próximas dos jornadas debía hacer lo mismo para clasificarse a la final de la Liga I-2019.

Acerca de la razón por lo que le cuesta tanto a su equipo conseguir los tres puntos como anfitrión, pese a que minutos antes Tolima y Junior habían empatado en Ibagué, Pusineri señaló: “El equipo se mostró, fue al frente, tuvo circunstancias de gol que no pudo concretar, pero fue en busca de la victoria. Siempre voy a preferir jugar con gente, jugar con este marco, no hay una respuesta lógica, sí hay muchas ganas de seguir creciendo, si el Cali hoy ganaba, las últimas dos fechas también había que ganar para mantenernos en la cima, porque si hubiéramos derrotado a Nacional éramos primeros, pero todavía seguimos con vida, tenemos matemáticamente chances de seguir luchando, me aferro a eso, no pudimos obtener los tres puntos, nos vamos muy dolidos, con la voluntad que mostraron los jugadores me quedo muy tranquilo, hay algunos detalles que me crean incertidumbre, unas cosas muy puntuales, otro penal, evidentemente en lo que proviene del gol lo vi un poquito ido y son detalles que te juegan una mala pasada”.



Complementó que “me encantaría poder dar una respuesta lógica que no tengo. Nos cuesta, como les cuesta a los rivales, hablando de mi equipo, siempre queremos más, tuvimos las chances, pero no entraron. Estamos compitiendo contra equipos que traen procesos anteriores, el equipo tiene voluntad e identidad, independientemente de jugar como local o como visitante”.



Al mismo tiempo, explicó por qué siendo un equipo vertical al Cali le duele mucho cuando se le encierran los rivales: “Siempre tratamos de vulnerar al arco rival, la posesión fue de nosotros del 60%, estamos jugando cuadrangulares porque fuimos mejor que el resto. Todavía seguimos dependiendo de nosotros, a pesar de los resultados en contra el Deportivo Cali es protagonista y eso es lo que hay que destacar, no tengo dudas que este es el camino es el ideal para seguir luchando y las variantes para seguir progresando. El equipo fue en busca de la victoria con vergüenza deportiva, pero ese es el fútbol y las ganas que tenemos de ir a buscar los partidos, me veo obligado a hacer un análisis y el balance global. Matemáticamente todavía tengo chance de llegar a la final, seguimos dependiendo de nosotros e iremos por la victoria en los partidos que nos faltan por disputar”.



Sobre la diferencia del juego en Palmaseca al del Atanasio Girardot manifestó que “evidentemente hicimos todo el gasto en el primer tiempo, pero las circunstancias no se dieron. Después, a medida en que uno va llegando y los goles no aparecen, emocionalmente se puede dar una frustración. No todos los encuentros son similares, el partido contra Nacional hace siete días fue absolutamente distinto, con una mejor posesión y las opciones que creamos las pudimos concretar, hoy no fue el día, pero destaco la voluntad con la que enfrenta este equipo ir en busca del arco contrario, eso me pone contento porque uno quiere que el equipo que se dirige lo represente de buena forma. Me da lástima con que nos fuéramos con las manos vacías porque el grupo a lo largo de los 90 minutos hizo cosas para concretar”.



Al final del compromiso, algunos hinchas que permanecían en las graderías increparon a algunos de los jugadores que se quedaron haciendo estiramiento en la cancha después de la derrota 0-1 con Nacional.



Pasaron 14 partidos para que el Deportivo Cali perdiera dos partidos consecutivos como local. Había ocurrido el año pasado con la dirección de Gerardo Pelusso.



El plantel viajará este lunes en vuelo chárter a Montevideo para el partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa Suramericana el próximo miércoles, frente a Peñarol.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces