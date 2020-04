Protocolo de Dimayor: dudas de la empresa que hará pruebas de covid-19

El fútbol colombiano insiste en que la competencia en la Liga I-2020 tiene que volver, a pesar de la crisis sanitaria que vive el país a causa del coronavirus. La Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron al gobierno un protocolo de seguridad y salubridad, en el que se pretende dar todas las garantías a los futbolistas para una posible reanudación del campeonato de Primera División.



Sin embargo, el presidente Iván Duque ha sido tajante en su postura de que el fútbol no puede volver muy pronto, ni siquiera a puerta cerrada, pues no quiere correr el riesgo de que los deportistas se vean afectados por la pandemia.



Más allá de las decisiones del gobierno, Dimayor y Federación han insistido y dejado a disposición su protocolo, que ha tratado de ser muy minucioso en cada detalle, pero que también ha dejado vacíos y contradicciones.



Una investigación que realizó el periodista Sebastián Heredia, de ‘RCN Radio’, generó muchas dudas y dejó en alerta la contratación de Dimayor y Federación a los especialistas que elaboraron el protocolo, y que se encargarían de realizar las pruebas de covid-19 a los futbolistas.



Según la investigación, el protocolo fue elaborado por una empresa canadiense, “llamada Athletics and Health Solutions Inc., cuyo registro de constitución no aparece en internet. Dicha empresa tampoco se encuentra en el registro federal del gobierno canadiense y tampoco en el registro de negocios del gobierno canadiense. Así mismo, no aparecen las credenciales de dicha empresa ni de los miembros directivos”.



El seguimiento a la empresa lleva a otro nombre, QuestCap Inc., que es “un grupo inversor canadiense que compró el 49% de la empresa para financiar el contrato contrato que se llevaría a cabo con la Dimayor y la FCF. Este negocio fue hecho el 17 de abril de 2020, tres días después de que Athletics and Health Solutions Inc hubiese firmado un contrato no vinculante con la Dimayor para ejecutar el protocolo de seguridad”.



“A&H es una compañía emergente de salud y bienestar que trabaja para crear un programa integral para detectar, administrar y minimizar la propagación de virus en grandes grupos de personas, especializándose en las industrias de deportes y entretenimiento”, es la descripción de la empresa que firmó el contrato para desarrollar dicho protocolo con la Dimayor.



Finalmente, Heredia hace una pregunta que deja más dudas que certezas.



“¿Por qué la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor firmaron un contrato (no vinculante), presentando un protocolo de seguridad, con una empresa desconocida (A&H) pero que a su vez ejecutará un programa diseñado por Glenco Medical Corp, que es dirigido por Glenn Copeland –un médico podólogo-, el cual a su vez aseguró en una entrevista no ser especialista en enfermedades infecciosas pero que buscará rodearse de médicos inmunólogos para dicho protocolo? Lo anterior, además de ser asesor de QuestCap Inc, el grupo inversor que financió a A&H para llevar a cabo dicho contrato y que, en dado caso, con el aval de las autoridades correspondientes, ejecutará el protocolo presentado a inicios de esta semana al gobierno nacional”.