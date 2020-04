Si Dimayor actuara como Holanda: los equipos que irían a Copas en 2021

El fútbol de Holanda culminó su participación esta temporada, debido a las disposiciones del gobierno del Primer Ministro, Mark Rutte, quien determinó que está prohibido cualquier espectáculo público y masivo hasta el 1 de septiembre en ese país, a causa del coronavirus.



Es así que la Eredivisie decidió acabar con el campeonato y dejar desierto el título del campeón. Sin embargo, sí se decidió la repartición de los cupos a los torneos internacionales de la próxima temporada.



Mientras tanto, en Colombia todavía no se toman decisiones sobre el futuro de la Liga I-2020 y la manera de definir al campeón. Incluso no se han definido fechas de regreso a la competencia, pues el gobierno de Iván Duque insiste en que el regreso del fútbol no es prioridad y hay que cuidar la salud de los futbolistas.



Así, en FUTBOLRED simulamos lo que podría pasar si la Dimayor actuara como la Liga de Holanda. Sin un campeón, así sería la repartición de cupos a la Copa Libertadores y Copa Suramericana de 2021.



Copa Libertadores

Atlético Nacional y Deportivo Pasto irían directo a fase de grupos. Por su parte, a fase previa clasificarían Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.

Copa Suramericana

Los otros equipos que representarían a Colombia serían Alianza Petrolera, Junior, Once Caldas y América de Cali.

Dos salvados

Si Colombia, al igual que Holanda, decidiera no tener descensos ni ascensos, Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba, en estos momentos, se salvarían y estarían una temporada más en Primera.