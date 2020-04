'Los protagonistas son ignorados': el fuerte comunicado de Acolfutpro

Por medio de un comunicado a través de redes sociales, la organización Acolfutpro, anunció las conclusiones a las que se llegaron después de varias reuniones con los jugadores claves de los equipos profesionales colombianos.

En primera medida, se concluyó que los futbolistas fueron ignorados durante el proceso de toma de decisiones para el desarrollo de las actividades profesionales, señalan que las medidas deben ser tomadas en conjunto tal y como lo señala la Fifa, pues ellos son el factor principal del espectáculo.

La organización, también dio a conocer el rechazo hacía los clubes que no han cumplido con el pago puntual de los salarios de los jugadores, señalando a equipos como el Cúcuta que no paga desde febrero, y a equipos como Bucaramanga, Patriotas, Pereira, Jaguares, entre otros, que no le pagan a los jugadores desde el mes de marzo. En el comunicado también señaló que barios jugadores están siendo presionados para que acepten la rebaja de sus salarios.

Así mismo, Acolfutpro destacó que se encuentra a favor y a disposición de la implementación de los protocolos enviados por la Dimayor al gobierno nacional para poder efectuar un retorno eficaz del fútbol colombiano, dando como prioridad la salud de los jugadores y sus familias.

La entidad finaliza dejando clara la posición de la organización, al recalcar que están en comleta disposición para dialogar y colaborar con las autoridades nacionales para superar los desafíos que ha traído la pandemia del covid-19, para de esta manera lograr regresar a las competencias lo mas pronto posible, de manera responsable.