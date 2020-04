Ernesto Lucena y las posibilidades que regrese el fútbol en Colombia

Luego de que el presidente, Iván Duque le diera un 'no' rotundo a la petición de la Dimayor para reanudar lo más pronto el fútbol profesional en Colombia, el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, habló en entrevista con el Blog deportivo de Blu Radio, en la que afirmó que el protocolo que presentó la Dimayor será analizado después del 11 de mayo, fecha parcial en la que acaba el aislamiento obligatorio en Colombia.

“Los deportistas de alto rendimiento tienen un sistema inmunológico muy fuerte. La mayoría van a hacer asintomáticos y el problema son los que están con los futbolistas, sus familias. Pero esperemos al 11 de mayo, lo que hemos pensado es que pueda regresar a finales de julio o agosto”, aseguró Lucena, quien además se mostró a gusto con el protocolo que presentó la Dimayor, pues resaltó que está regido bajo medidas médicas y científicas, pero los clubes deben saber que debido al actual momento que vive el país con el virus, es imposible volver a las competencias.

lucena también confirmó no se tiene en los planes financiar la crisis del fútbol colombiano, pues varios presidentes de los clubes colombianos, se han contactado con él para solicitarle un apoyo financiero frente a la actual situación económica que están viviendo las instituciones: “Me han llamado varios presidentes de equipos, en este momento no tenemos contemplado una ayuda financiera por ahora. Me han pedido que asista a una reunión y quiero oír qué alternativas le van a plantear al gobierno y al sector financiero. Aquí quien puede tener esa llave mágica es el sector financiero”.

Para finalizar, el Ministro señaló que el Gobierno está mirando los parámetros que se están tomando en otros países con respecto al regreso de las ligas de fútbol, pero insistió que en Colombia aún es imposible pensar en un pronto regreso: "Países de Europa nos llevan una ventaja en el virus, por eso ahora pueden empezar sus ligas, en este momento en Colombia se hace imposible comenzar".