Los protocolos del Ministerio para salir a hacer deporte al aire libre

Después de que el presidente de Colombia, Iván Duque, prolongara la cuarentena obligatoria hasta el 11 de mayo, el Ministerio del Deporte, en cabeza del ministro Ernesto Lucena, anunció la nueva medida que permite que las personas salgan a la calle a hacer deporte a la calle, a partir del 27 de abril.

El ministro Lucena dio a conocer la medida después de una reunión con el Ministerio de Salud y con las diferentes agencias científicas del país. Dejando claro los lineamientos sanitarios que se deben cumplir por parte de cada ciudadano para poder disfrutar de este hábito.

La primera determinación que dio Lucena para cumplir con lo anteriormente dicho, es que los ciudadanos deberán hacer un funcionamiento responsable de las practicas deportivas, se dispondrán de tres horas diarias para poder realizar el deporte individual: "correr, caminar, salir en patines, en bicicleta, etcétera, deportes que no sean de contacto", aseguró el Ministro. Estas actividades serán entre las 5 a.m. y las 8 a.m., las alcaldías regionales y locales serán las encargadas de regular el cumplimiento de las dichas determinaciones.

La idea de colocar un horario de 3 horas en la mañana es para que las personas aprovechen y realicen en menos de una hora la práctica, pues no será permitido que un mismo ciudadano dure las 3 horas haciendo ejercicio, la idea es seguir evitando con la aglomeración de gente en mismo espacio. En cuanto a los deportistas de alto rendimiento, no podrán alejarse más de 1 kilómetro de distancia desde su vivienda, y deberán adaptarse a los protocolos según su especialidad deportiva.





El Ministerio también confirmó que: no se permite el uso de parques recreodeportivos, parques biosaludables, parques infantiles ni canchas. No se podrán adelantar actividades físicas grupales. Los gimnasios y las escuelas deportivas de formación permanecerán cerrados. Las personas mayores de 70 años no tienen permitido salir de sus hogares. Por último, los niños podrán salir junto con un adulto, de 20 a 30 minutos, en los mismos horarios y bajo las mismas normas establecidas.