Científicos advierten peligros de una segunda ola del coronavirus

Mientras la pandemia del coronavirus covid-19 sigue avanzando y cobrando víctimas en el mundo, los científicos trabajan a marchas forzadas para encontrar una vacuna, con el peligro de que venga una segunda ola.

Citando al experto Robin Shattock, del Imperial College, el diario The Times en Inglaterra afirma que la segunda ola es "inevitable" pero el gran peligro no es que llegue sino que coincida con un brote de gripe gestacional, pues eso supondría una gran presión para los servicios de salud.



El profesor Shattock, quien ha estado trabajando en una vacuna, le dijo al Times: "No sabemos si existe alguna estacionalidad sobre este virus, pero se pueden imaginar que cuando comencemos a volver a la vida normal, posiblemente durante el verano, los casos volverán a aumentar".



La preocupación es que, según el diario The Sun, el virus tiene muchas similitudes con la 'gripe española' de 1918, que se cobró la vida de al menos 50 millones de personas. Esa pandemia "barrió el mundo en tres oleadas: la primera en la primavera de 1918, la segunda en septiembre del mismo año y la tercera en la primavera de 1919". Y esa segunda ola involucró una forma mutada de la enfermedad, que resultó ser mucho más mortal que la primera.



El profesor Shattock argumentó que los científicos aún no han detectado ninguna señal de que el virus esté mutando de una manera que haga que una segunda ola sea más letal que la primera, pero que hay que estar alerta.



A su turno, el profesor James Naismith, de la Universidad de Oxford, reveló recientemente que es muy probable que el mundo enfrente nuevas oleadas del virus hasta que se use una vacuna.



Nuevos hallazgos en China



En las últimas horas, el diario español 20minutos advirtió que el coronavirus podría mutar rápidamente y que las cepas nuevas y más agresivas estarían en Estados Unidos y Europa.



La epidemióloga Li Lanjuan y sus colegas de la Universidad de Zhejiang (China) encontraron unas mutaciones más letales que otras y, aunque su estudio todavía está bajo revisión científica, la alerta de la experta es que se haya subestimado una posible amenaza.